Šodien 21:52
Sprādzienā Peru naktsklubā ievainoti 33 cilvēki
Sprādzienā naktsklubā Peru ziemeļos sestdien ievainoti 33 cilvēki, paziņojušas varasiestādes.
Četri no cietušajiem ir smagā stāvoklī.
Sprādziens notika neilgi pirms rītausmas klubā "Dali" netālu no Truhiljo. Policija uzskata notikušo par uzbrukumu.
Brīdī, kad notika sprādziens, klubā atradās desmitiem cilvēku, ziņoja vietējais telekanāls "Sol TV Peru".
Truhiljo provinci pēdējos gados ir smagi skārusi organizētā noziedzība un tajā pieaudzis izspiešanas un pasūtījuma slepkavību skaits. Vardarbības dēļ kopš 2025. gada marta provincē ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.
Peru kopumā piedzīvo nopietnu noziedzības krīzi. Saskaņā ar policijas datiem pagājušajā gadā tika reģistrētas 2200 slepkavības, kas saistītas ar organizēto noziedzību.