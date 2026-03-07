Bērnu slimnīcā satraucoša situācija: zīdaiņi arvien biežāk nonāk stacionārā ar bīstamo RSV vīrusu
Respiratori sincitiālais vīruss (RSV) joprojām rada nopietnus draudus zīdaiņu veselībai. Aizvadītā mēneša laikā vismaz trešdaļa, bet brīžiem pat puse Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas nodaļas pacientu stacionārā nonākuši tieši šīs infekcijas dēļ. Mediķi norāda – īpaši smagi slimība norit pašiem mazākajiem bērniem, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Divus mēnešus vecā Marija šobrīd ārstējas Bērnu slimnīcā, kur pavadījusi jau piecas dienas. Lai gan bērna stāvoklis ir stabilizējies, mamma Olga stāsta, ka vēl nesen situācija bijusi ļoti satraucoša – mazulim bija elpošanas grūtības un svārstījās skābekļa līmenis asinīs.
“Vakar visu dienu nogulēja ar skābekļa masku, bet aizvakar ik pa brīdim kritās skābekļa līmenis. Pie kājas ir sensors, kas rāda visus rādītājus monitorā,” stāsta Olga.
Ģimenē Marija ir jaunākais bērns. Vecākie bērni mājās vīrusu pārslimojuši vieglāk, taču zīdainim slimības gaita izrādījās daudz smagāka. Pēc ēšanas mamma pamanījusi, ka bērna elpošana kļuvusi neparasta un vēders elpojot spēcīgi kustas, tāpēc ģimene steigusies pēc palīdzības.
Bērnu infektoloģe Dace Zavadska skaidro, ka RSV infekcija zīdaiņiem var izraisīt smagus elpošanas traucējumus, un jo jaunāks bērns, jo lielāks komplikāciju risks. Turklāt bērniem, kuri šo vīrusu pārslimo pirmajā dzīves gadā, nākotnē biežāk var attīstīties astma vai hroniskas elpceļu slimības.
Lai mazinātu smagas saslimšanas risku, vairākās Eiropas valstīs jaundzimušajiem tiek nodrošinātas ilgstošas iedarbības antivielas. Pēc Zavadska teiktā, pētījumi Vācijā, Itālijā un Francijā rāda, ka šāda profilakse būtiski samazina hospitalizāciju skaitu jau tajā pašā sezonā. Latvijā šādas antivielas pagaidām valsts neapmaksā.
Vēl viena iespēja aizsargāt zīdaini līdz sešu mēnešu vecumam ir vakcinācija grūtniecības laikā. Šāda vakcīna Latvijā ir pieejama, taču tā maksā ap 250 eiro, un ne visas topošās māmiņas par šo iespēju tiek informētas.
Ģimenes ārste Gundega Skruze Janava norāda, ka dažas viņas pacientes šo vakcīnu izvēlas, taču interese pagaidām ir neliela. Savukārt Marijas mamma atzīst – ja par to būtu zinājusi, vakcinētos.
Veselības ministrijā norāda, ka tiek apsvērta iespēja nākotnē valsts līmenī apmaksāt ilgstošas iedarbības antivielas zīdaiņiem. Pēc ministrijas aplēsēm, ja tās nodrošinātu visiem jaundzimušajiem, izmaksas varētu sasniegt vairākus miljonus eiro gadā.
Respiratori sincitiālais vīruss ir plaši izplatīta infekcija, kuras aktīvā sezona parasti ilgst no oktobra līdz aprīlim. Pēdējos gados medicīnā pieejami jauni profilakses līdzekļi, kas var palīdzēt pasargāt zīdaiņus no smagas slimības gaitas.