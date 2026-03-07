Latvijā iegūts šīs nedēļas lielākais "Vikinglotto" laimests; no miljoniem šķīra viens skaitlis
Šīs nedēļas "Vikinglotto" izloze lielāko laimestu starp visām 10 starptautiskās loterijas dalībvalstīm nesa dalībniekam no Latvijas. Par sešu skaitļu uzminēšanu šoreiz laimēti 135 009,90 eiro, informē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto".
Līdz vēl iespaidīgākam laimestam pietrūka pavisam nedaudz – spēlētājs no Latvijas bija tikai viena skaitļa attālumā no Vikinglotto uzkrājuma, kas bija 13,2 miljoni eiro. Šajā izlozē nevienam dalībniekam neizdevās uzminēt skaitļu kombināciju 6+1, tāpēc vairākus miljonus vērtais laimests turpina augt un uz nākamās trešdienas izlozi sasniegs jau 15 miljonus eiro.
"Latvijas Loto" pārstāvji ir pārliecinājušies, ka laimīgā Latvijas spēlētāja biļete ar četriem spēles variantiem par 4 eiro iegādāta internetā, iLOTO.
"Vikinglotto" ir starptautiska loterija, kurā ik trešdienu piedalās spēlētāji no desmit Eiropas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes, Slovēnijas un Beļģijas.
2026. gada sākums "Latvijas Loto" spēlētājiem ir bijis īpaši veiksmīgs. Starp lielākajiem laimestiem minami: Ziemassvētku loterijā laimēti 250 000 eiro, Auto loterijā laimēta automašīna Audi Q8 (kopējā laimesta vērtība ir 149 860,94 eiro), Sporta loterijā – 123 000 eiro, bet Simtgades loterijā jau divreiz laimēti 100 000 eiro.