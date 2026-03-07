Bauskas novadā plāno dubultot pabalstu jaundzimušā aprūpei
Bauskas novadā līdz 400 eiro plānots dubultot pabalstu jaundzimušā aprūpei, liecina sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodotie grozījumi saistošajos noteikumos.
Iedzīvotāji līdz 15. martam aicināti izteikt priekšlikumus par grozījumiem saistošajos noteikumos "Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti".
Pašvaldībā norāda, ka jaundzimušo skaits, salīdzinot 2025. gadu ar 2021. gadu, ir samazinājies par 34%. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju un patēriņa cenu kāpumu, pašvaldībai nepieciešams rast papildu atbalstu ģimenēm, kurās ir jaundzimušais, lai nodrošinātu lielāku pašvaldības finansiālo atbalstu jaundzimušo ģimenes vajadzību nodrošināšanai, veicinātu ģimeņu labklājību un sociālo drošību, kā arī veicinātu pozitīvu demogrāfisko attīstību Bauskas novadā, pausts saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā.
Saistošo noteikumu projektā paredzēta pabalsta jaundzimušā aprūpei palielināšana no 200 uz 400 eiro, ņemot vērā Bauskas novada pašvaldības budžeta iespējas.
Pašvaldības apkopotie dati liecina, ka 2025. gadā pabalsts jaundzimušā aprūpei tika izmaksāts 248 personām un tika izlietoti 49 600 eiro. Savukārt 2026. gadā ar esošo regulējumu plānotais pabalsta saņēmēju skaits ir 260 cilvēki un plānotās izmaksas ir 52 000 eiro.
Savukārt līdz saistošo noteikumu projekta sagatavošanai 2026. gadā pabalsts ir izmaksāts 26 cilvēkiem 5400 eiro apmērā. Lai palielinātu pabalstu, papildus nepieciešami 46 800 eiro.