"Pamodās no blīkšķa un redzēja, ka omīte guļ uz grīdas" - mediķi atklāj patiesu stāstu, kā mazbērni izglāba omei dzīvību
Kad notiek nelaime, ātrai reakcijai un klātesošo cilvēku attapībai ļoti bieži ir dzīvības cena. NMPD komanda dalās ar patiesu stāstu, kā mazbērni izglābuši dzīvību savai vecmāmiņai, kuru bija skāris insults.
"Šādi gadījumi ir retums, bet tie notiek! Arī mazākie ģimenes locekļi var iesaistīties, lai glābtu kāda dzīvību," sociālajos tīklos raksta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāvji.
Lūk, viņu pieredzes stāsts:
"Pirms kāda laika saņēmām izsaukumu pie seniores, kurai negaidīti nakts melnumā bija kļuvis slikti. Laimīgas sagadīšanās pēc pie viņas tajā brīdī atradās mazbērni – divpadsmit un septiņus gadus veci.
Vecākais bērns naktī pamodās no liela blīkšķa un steidzās pie savas vecmāmiņas, kuru ieraudzīja guļam uz zemes. Mazmeita centās viņu piecelt augšā, taču tas neizdevās. Bērns neapjuka un zvanīja uz ārkārtas tālruni, lai izsauktu mūsu mediķu brigādi. Lai arī ome nevarēja pakustināt ne rokas, ne kājas, par laimi, runas spēja bija saglabāta. Mazmeita turēja omei telefonu pie auss un viņa pati stāstīja dispečeram, kas noticis. Simptomi liecināja, ka tas ir insults.
Jau pēc neilga brīža ieradās mūsu mediķi, kuri sniedza palīdzību un nogādāja vecmāmiņu slimnīcā.
Pēc notikušā saņēmām ziņu no omes tuviniekiem: “Viņa atlabst un jūtas jau labāk. Arī slimnīcas ārsti uzsvēra – tik operatīva nokļūšana slimnīcā atstās veselībai minimālas sekas vai tādu nebūs pat vispār.” Ja bērni nebūtu rīkojošies, iespējams, šim stāstam būtu pavisam cits iznākums.
NMPD komanda saka lielu paldies abiem bērniem, kuri deva savai omei iespēju dzīvot! Malači!"
NMPD aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem, kā rīkoties situācijās, kad notikusi nelaime. "Iemāciet ārkārtas tālruņa numuru 112 un kā atpazīt insultu. Insulta gadījumā, jo ātrāk tas tiks atpazīts un ātrāk izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība – jo saslimušajam lielākas cerības uz labvēlīgu ārstēšanās rezultātu un turpmāko dzīves kvalitāti," atgādina mediķi.
Kā izpaužas insults?
Visbiežākās insulta izpausmes ir
- pēkšņs ķermeņa vienas puses vājums (neklausa roka un/vai kāja, iespējami arī jušanas traucējumi),
- runas traucējumi (slimnieks var runāt neskaidri, ne tā kā ierasts, bet var arī pilnībā zaudēt spēju runāt un/vai saprast teikto),
- sejas asimetrija (noslīd mutes kaktiņš, mēle novirzās no viduslīnijas, slimnieks nespēj pilnvērtīgi pasmaidīt),
- rīšanas traucējumi,
- pēkšņi redzes traucējumi ar vienu vai abām acīm, redzes dubultošanās
- iespējamas arī pēkšņas (sākas vienā mirklī, kā sitiens pa galvu), slimniekam neraksturīgas galvassāpes, kā arī apziņas traucējumi.
Palīdzības sniedzējiem ieteicams izmantot ĀTRI testu, lai atpazītu biežākās insulta pazīmes (ņemt vērā, ka negatīvs ĀTRI tests pilnībā neizslēdz insulta iespēju)
Insulta tests ĀTRI, kas palīdz atpazīt insulta pazīmes
Ā – atsmaidi! Smaids parāda, vai acs vai mutes kaktiņš sejas vienā pusē nav noslīdējis uz leju.
T – turi rokas! Vienlaikus paceļot un noturot abas rokas, redzams, vai viena no tām nav vājāka un nenoslīd uz leju.
R – runā! Pārbaude atklās, vai cilvēks var pateikt vai atkārtot vienkāršu teikumu.
I – izsauc palīdzību! Nespējot veikt kaut vienu no šīm darbībām, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 113.
Kā palīdzēt cietušajam?
- Nekavējoties izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot 113;
- Neļauj atdzist saslimušajam/pasargā no apkārtējās vides iedarbības;
- Aprūpē, mierini saslimušo;
- Atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.
Insulta gadījumā izšķiroša ir savlaicīga NMP izsaukšana, jo katru minūti slimnieks zaudē lielu skaitu nervu šūnu, kuras neatjaunojas. Jo ātrāk tiks atpazīts insults un ātrāk izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība – jo saslimušajam lielākas cerības uz labvēlīgu ārstēšanās rezultātu un turpmāko dzīves kvalitāti.
Bieži insulta slimniekiem ir paaugstināts asinsspiediens, taču jāatceras, ka pirms neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās medikamentus dot nedrīkst – gan iespējamo rīšanas traucējumu dēļ, gan arī tāpēc, ka akūta insulta gadījumā asinsspiediena samazināšana pirms pacienta nogādāšanas slimnīcā var pasliktināt neiroloģisko stāvokli!