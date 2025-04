Mākslīgais intelekts atpazīst insultu ar 93% precizitāti. Profesors Kupčs: "Esam pārsteigti"

“Sinapse” sastāv no vairākiem neironu tīkliem un vairāku datorredzes algoritmu kombinācijām, kur katrai no tām ir kāds konkrēts uzdevums. Tiek analizēts katrs smadzeņu slānis, cenšoties saprast, vai tajā varētu atrasties patoloģija. Tā kā katra cilvēka smadzenes atšķiras, risinājumam svarīgi iemācīties pielāgoties to specifikai. Analizējot izmeklējumus, “Sinapse” palīdz aprēķināt arī radioloģijā starptautiski izmantoto metriku – “aspekta skaitli” – kas iezīmē pacienta stāvokļa nopietnību. Informāciju apkopojot, algoritms izvērtē visu pieejamo informāciju nosakot, vai pacientam varētu būt insults un kurus smadzeņu apgabalus tas skāris. Ar “Sinapse” datortomogrāfijas izmeklējuma izvērtējumam, nepieciešamas aptuveni 15 sekundes, kas ievērojami paātrina pacientam sniegto palīdzību.