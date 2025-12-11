Eiropa nosūtījusi Trampam plānu par Ukrainas teritoriālajiem kompromisiem
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ceturtdien paziņoja, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam nosūtīts priekšlikums par teritoriālajām koncesijām, ko Ukraina ir gatava darīt, lai izbeigtu karu ar Krieviju.
Mercs sacīja, ka priekšlikums tika nosūtīts pēc tam, kad viņš un citi Eiropas līderi trešdien telefoniski runāja ar Trampu.
"Tas galvenokārt attiecas uz jautājumu par to, kādas teritoriālās koncesijas Ukraina ir gatava darīt," sacīja Mercs. Viņš tomēr brīdināja, ka galu galā "Ukrainas prezidentam un Ukrainas tautai ir jāatbild uz šo jautājumu".
Mercs kopīgā preses konferencē ar NATO vadītāju Marku Riti sacīja, ka "būtu kļūdaini uzspiest Ukrainas prezidentam mieru, ko viņa tauta pēc četriem ciešanu un nāves gadiem nepieņems".
Tramps, kurš bija spiedis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski piekrist ASV plānam, trešdien 40 minūtes ilgā telefonsarunā apsprieda Ukrainas jautājumu ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, Lielbritānijas premjerministru Kīru Stārmeru un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
"Mēs apspriedām Ukrainu diezgan spēcīgiem vārdiem," Tramps sacīja reportieriem, atbildot uz jautājumu par šo telefonsarunu.
Ukrainas sabiedrotie Eiropā pirmdien bija apliecinājuši atbalstu Zelenskim, vienlaikus paužot skepsi par dažām jaunākā ASV priekšlikuma daļām.
Tramps piebilda, ka šie Eiropas politiķi gribēja rīkot jaunas sarunas šajā nedēļas nogalē, bet brīdināja, ka viņi riskē "izšķiest laiku".
"Es domāju, ka mums bija daži nelieli strīdi par cilvēkiem, un mēs redzēsim, kā tas beigsies. Un mēs sacījām, ka pirms tikšanās mēs gribam zināt dažas lietas (..) Mēs negribam izšķiest laiku," piebilda Tramps.
Lūzums netika panākts arī ASV amatpersonu un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunās, kas pagājušonedēļ notika Kremlī.