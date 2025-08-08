Serbijas ministrs televīzijas tiešraidē piedzīvo insultu
Pamatīgu pārbīli šonedēļ piedzīvoja Serbijas televīzijas žurnālisti un skatītāji, kad tiešraides laikā insultu piedzīvoja investīciju ministrs Darko Glišičs. Nelaime notikusi otrdien, kad ministrs sniedza interviju kanālam “TV Pink”.
Sarunas laikā 52 gadus vecā ministra runa pēkšņi kļuva nesakarīga, un bija skaidrs, ka viņam kļuvis slikti. Raidījuma vadītāji izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību, un ministrs jau bezsamaņā tika nogādāts slimnīcā, kur viņam veica operāciju.
Sākotnēji plašsaziņas līdzekļos vēstīja, ka ārsti cīnās par viņa dzīvību, taču tagad cietušā stāvoklis ir uzlabojies. Portāla “Informer” galvenais redaktors Dragans Vučičevičs norādījis, ka Glišičs ir pašreizējā valsts prezidenta Aleksandra Vučiča tuvākais līdzgaitnieks.
Veselības ministrs Zlatibors Lončars paziņoja, ka ministra operācija noritēja ilgāk, nekā cerēts, jo tā bijusi ļoti sarežģīta operācija, un darbojās vairākas ārstu komandas, tā kā bijis gan trombs, gan asiņošana, vēstīja izdevums “Vreme”. Viņš uzsvēra, cik liela nozīme bija tam, ka cietušais slimnīcā bija nogādāts nekavējoties.
Serbijas prezidents Vučičs viņu apciemoja slimnīcā un sociālajos tīklos paziņoja, ka viņa stāvoklis ir uzlabojies.
Tā kā insults var gadīties arī gados jauniem cilvēkiem un tas ir ārkārtīgi bīstams, Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests atgādina vienkāršās patiesības, kas šādā situācijā var izglābt dzīvību.
Insults ir lokāli asinsrites traucējumi vienā vai vairākos galvas smadzeņu asinsvados, kas izraisa pēkšņu (akūtu) viena vai vairāku galvas smadzeņu apvidu apasiņošanas pasliktināšanos. Kā rezultātā tiek traucēta vai zūd iesaistītā smadzeņu apvidus funkcijas. Insults var būt išēmisks – saistīts ar kāda smadzeņu asinsvada nosprostošanos tromba dēļ, vai hemorāģisks – saistīts ar kāda asinsvada plīsumu un asinsizplūdumu galvas smadzenēs.
Kā izpaužas insults?
Visbiežākās insulta izpausmes ir
pēkšņs ķermeņa vienas puses vājums (neklausa roka un/vai kāja, iespējami arī jušanas traucējumi),
runas traucējumi (slimnieks var runāt neskaidri, ne tā kā ierasts, bet var arī pilnībā zaudēt spēju runāt un/vai saprast teikto),
sejas asimetrija (noslīd mutes kaktiņš, mēle novirzās no viduslīnijas, slimnieks nespēj pilnvērtīgi pasmaidīt),
rīšanas traucējumi,
pēkšņi redzes traucējumi ar vienu vai abām acīm, redzes dubultošanās
iespējamas arī pēkšņas (sākas vienā mirklī, kā sitiens pa galvu), slimniekam neraksturīgas galvassāpes, kā arī apziņas traucējumi.
Palīdzības sniedzējiem ieteicams izmantot ĀTRI testu, lai atpazītu biežākās insulta pazīmes (ņemt vērā, ka negatīvs ĀTRI tests pilnībā neizslēdz insulta iespēju)
Insulta tests ĀTRI, kas palīdz atpazīt insulta pazīmes
Ā – atsmaidi! Smaids parāda, vai acs vai mutes kaktiņš sejas vienā pusē nav noslīdējis uz leju.
T – turi rokas! Vienlaikus paceļot un noturot abas rokas, redzams, vai viena no tām nav vājāka un nenoslīd uz leju.
R – runā! Pārbaude atklās, vai cilvēks var pateikt vai atkārtot vienkāršu teikumu.
I – izsauc palīdzību! Nespējot veikt kaut vienu no šīm darbībām, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 113.
Kā palīdzēt cietušajam?
Nekavējoties izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot 113;
Neļauj atdzist saslimušajam/pasargā no apkārtējās vides iedarbības;
Aprūpē, mierini saslimušo;
Atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams.
Insulta gadījumā izšķiroša ir savlaicīga NMP izsaukšana, jo katru minūti slimnieks zaudē lielu skaitu nervu šūnu, kuras neatjaunojas. Jo ātrāk tiks atpazīts insults un ātrāk izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība – jo saslimušajam lielākas cerības uz labvēlīgu ārstēšanās rezultātu un turpmāko dzīves kvalitāti.
Bieži insulta slimniekiem ir paaugstināts asinsspiediens, taču jāatceras, ka pirms neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanās medikamentus dot nedrīkst – gan iespējamo rīšanas traucējumu dēļ, gan arī tāpēc, ka akūta insulta gadījumā asinsspiediena samazināšana pirms pacienta nogādāšanas slimnīcā var pasliktināt neiroloģisko stāvokli!