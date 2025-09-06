Šis nakts ieradums var palielināt risku saslimt ar demenci un insultu
Pēdējos pētījumos ārsti brīdina, ka krākšana var palielināt risku saslimt ar demenci – slimību, kas izraisa atmiņas un domāšanas spēju zudumu.
Dr. Baibings Čens, neiroloģijas speciālists, kurš bieži dalās ar padomiem sociālajos tīklos, nesen norādījis, ka krākšana var kaitēt smadzenēm.
Sociālajā tīklā "TikTok" viņš brīdināja, ka krākšana var radīt smadzeņu bojājumus. "Krākšana var nozīmēt, ka elpošana miega laikā sākas un apstājas," viņš paskaidroja. "Krākšana pārtrauc skābekļa piegādi smadzenēm, radot mazas traumas asinsvados. Krākšana burtiski maina jūsu smadzeņu struktūru," sacīja ārsts, piebilstot, ka skenēšana liecina, ka krākšana izraisa pelēkās vielas zudumu tajās smadzeņu daļās, kas atbild par atmiņu un domāšanu. "Jo biežāk notiek krākšana, jo vairāk šīs smadzeņu zonas var sarukt, piemēram, hipokampuss, kas ir ļoti svarīgs atmiņas procesiem." Pēdējā laikā šiem cilvēkiem ir arī novērota saistība ar "lēnāku domāšanu un grūtībām koncentrēties dienas laikā".
Ārsts arī norādīja, ka krākšana var traucēt dziļo miega posmu, kurā mēs atjaunojam enerģiju. "Krākšanas radītās vibrācijas var pamodināt smadzenes pat tad, ja jūs pilnībā nepamostaties," viņš sacīja.
Mediķi jau iepriekš ir norādījuši, ka krākšana var palielināt risku saslimt ar hipertensiju, sirds slimībām, insultu un 2. tipa diabētu.
Pētījumi liecina, ka biežāk krāc smēķētāji, cilvēki ar lieko svaru un tie, kas pārmērīgi lieto alkoholu. Tāpat gulēšana uz muguras var palielināt krākšanas iespējamību. Krākšana var būt arī miega apnojas simptoms.