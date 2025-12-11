Krievijas karavīri masveidā dodas uz slimnīcu, lai izvairītos no nosūtīšanas uz Pokrovsku
Krievijas okupācijas armijas karavīri Hersonas sektorā ir sākuši masveidā doties uz slimnīcu, baidoties, ka viņi tiks nosūtīti uz fronti netālu no Pokrovskas Doneckas apgabalā. Ukrainas partizānu kustība "Atesh" par to ziņoja savā "Telegram" kanālā.
"Atesh" vēsta, ka Krievijas okupācijas pavēlniecība plāno pārvietot 205. atsevišķo motorizēto strēlnieku brigādi, kas pašlaik atrodas okupētajā Hersonas apgabala teritorijā, uz Pokrovsku. Līdz ar to šīs brigādes karavīri ir sākuši masveidā ziņot, ka ir "saslimuši", un ar jebkādiem līdzekļiem cenšas nokļūt slimnīcā. Viņi atceras vecus ievainojumus un slimības, izmantojot jebkādus ieganstus.
Šī parādība ir patiesi plaši izplatīta. Pēc "Atesh" teiktā, slimnīcā masveidā ārstējas Krievijas armijas 205. brigādes karavīri.
Krievijas okupācijas armijas vadība pārvietot rezerves uz Pokrovskas sektoru tur ciesto lielo zaudējumu dēļ. Krievijas okupanti cenšas slēpt savus faktiskos zaudējumus ar jebkādiem līdzekļiem. Piemēram, viņi reģistrē kritušos kā "tos, kas bez atļaujas pametuši savu vienību".
Krievijas armijas 30. atsevišķā mehanizētā brigāde ir izveidojusi atsevišķus sarakstus ar vairāku simtu kritušo vārdiem, noformējot kā dzīvus, kuri bez atļaujas pametuši savu vienību. Tādu pašu shēmu izmanto arī attiecībā uz tiem karavīriem, kuri ir pazuduši bez vēsts.
Decembra sākumā Krievija paziņoja par it kā pilnīgu Pokrovskas pilsētas ieņemšanu. Tomēr Ukrainas Bruņoto spēku vadība šo informāciju noliedza. Ukrainas kaujinieki ieņem savas pozīcijas pilsētas ziemeļu rajonos. Kontaktlīnija aptuveni stiepjas pa dzelzceļu. Pašā Pokrovskā joprojām atrodas civiliedzīvotāji.
Pokrovskas sektors joprojām ir karstākā frontes daļa. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju 10. decembrī, Krievijas okupanti 36 reizes uzbruka Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām šajā virzienā. Cīņas notika pie Nikanorivkas, Krasnij Limanas, Mirnohradas, Pokrovskas, Kotlino, Filijas un citiem ciemiem.