Katru dienu mirst 4 līdz 5 cilvēki: ārsti atklāj, cik nopietna ir situācija ar insultiem Latvijā

RAKUS lēš, ka ik gadu Latvijā tiek reģistrēti aptuveni 7000 līdz 8000 jaunu insulta gadījumu, no kuriem aptuveni 2000 beidzas letāli. Tas nozīmē, ka vidēji katru dienu no insulta mirst četri līdz pieci cilvēki. Austrumu slimnīcas speciālisti uzsver, ka insults ir viens no izplatītākajiem nāves un invaliditātes cēloņiem gan pasaulē, gan Latvijā.