VIDEO: ukraiņi Melnajā jūrā iespaidīgi uzlaiž gaisā 30 miljonu dolāru vērtu Krievijas tankkuģi
Ukraiņi Melnajā jūrā ar Ukrainas Drošības dienesta (SBU) jūras droniem "Sea Baby" uzlaiduši gaisā Krievijas ēnu flotes tankkuģi "Dashan". Kuģa vērtība tiek lēsta 30 miljonu dolāru jeb 25,7 miljonu eiro vērtībā.
Komoru Salu karoga kuģis atradās Ukrainas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un bija ceļā uz Novorosijsku. Tas peldēja ar maksimālu ātrumu un ar izslēgtiem transponderiem.
Trieciens bijusi kopīga SBU 13. galvenās militārās pretizlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Jūras spēku operācija. Trieciena rezultātā kuģim nodarīti kritiski bojājumi. Atbilstoši provizoriskajai informācijai kuģis izsists no ierindas.
Saskaņā UNN avotu informāciju tankkuģa aptuvenā vērtība ir 30 miljoni dolāru. Kuģis vienā braucienā pārvadājis naftas produktus 60 miljonu dolāru vērtībā.
Saistībā ar Krievijas izejvielu pārvadāšanu un augsta riska kuģošanu ar izslēgtu identifikācijas sistēmu Eiropas Savienība, Lielbritānija, Šveice, Austrālija un Kanāda "Dashan" bija noteikušas sankcijas.
"SBU turpina veikt aktīvus pasākumus, lai samazinātu naftas dolāru ieņēmumus Krievijas budžetā. Pēdējo divu nedēļu laikā šis ir jau trešais no ierindas izsistais ēnu flotes tankkuģis, kas palīdzēja Kremlim apiet starptautiskās sankcijas," norādīja avots SBU.