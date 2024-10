Stradiņa slimnīcā ikvienam būs iespēja bez maksas uzzināt savu insulta riska iespējamību

Insults ir viens no visizplatītākajiem nāves un invaliditātes cēloņiem pasaulē. Arī Latvijā katru dienu no insulta mirst vidēji četri cilvēki. Diemžēl, liela daļa Latvijas iedzīvotāju nezina vai nav pārliecināti par to, kā insultu atpazīt, un tas var kavēt atbilstošas palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem.