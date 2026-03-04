Vakariņām pagatavo tako: iesaka šefpavārs Havjers Garsija
Vakariņu ēdienkartes dažādošanai der pagatavot ko neparastāku, piemēram, tako. Turklāt autentisku, jo recepti iesaka un knifiņus atklāj meksikānis Havjers Garsija.
Meksikā tako ēd no rīta, pusdienās un vakariņās. Brokastīs to pilda ar omleti, kas sacepta ar čoriso (vairāk vai mazāk pikantas žāvētas vai vītinātas desas); pusdienās ir tako ar liellopa gaļu, kas, protams, pārlieta ar mērci, kurā ir čili; vakariņās ir flautas vai tortiljas, proti, tako ar sieru. Par nabagu ēdienu mēdz uzskatīt tortiljas ar pupiņām un kukurūzu, taču tas ir ēdiens ar pietiekami augstu uzturvērtību.
Viens no iecienītākajiem tako pildījumiem ir vārīts vai ilgi sautēts liellopa antrekots (gabals, kurā ir vairāk taukuma, lai beigās ēdiens nesanāktu sauss) – tik ilgi, lai gaļa pati lec nost no kauliem un to viegli var sadalīt pa šķiedrām. Pievieno tikai sāli, piparus, lauru lapu, sīpolu, ķiploku, jo gaļai nav jāzaudē sava būtība. Tāpēc ļoti svarīga ir mērce – vienalga, sarkana vai zaļa, bet asa noteikti. Tako papildini ar svaigu tomātu, sīpolu, koriandru, skābu krējumu, laima sulu, kas šādos gadījumos allaž kalpo kā garšas pastiprinātājs. Vēl tako var ēst ar guakomoli – avoakado mērci.
Liellopa gaļa nav vienīgā, ar ko pilda tako; populāra ir arī vista, zivs un pat cūkgaļa. Starp citu, tortiljas ēd ar rokām.
Bez kā neiztikt, pasniedzot tako?
*Svaigs koriandrs jeb silantro, ko mēs dēvējam par kinzu. Var, protams, izlīdzēties ar pētersīļiem, bet garšu palete zaudēs meksikānisko noti.
*Laims, jo meksikāņi lieto to, nevis citronu! Daudzus ēdienus vienkārši apslaka ar laima sulu – tas lieliski pastiprina un bagātina garšu buķeti.
*Čili. Tas ir nakteņu dzimtas augs, kam botānikas un gastronomijas grāmatās pēdas vari dzīt pēc latīniskā capsicum. Pasaulē ir vairāk nekā 200 čili šķirņu, dažas no tām tik svelošas, ka garšas kārpiņas uz mēles var tikt paralizētas uz ilgu laiku. Ugunskuru mutē palīdz nodzēst sāls. Kapsaicīns, viela, ko satur čili, ir asa, eļļaina un ūdenī nešķīstoša, tāpēc ūdens asumu nevis noskalo, bet padara vēl uzmācīgāku. Vienīgais, kas palīdz, ir sāls vai maizes mīkstums. Nopērkams gan kaltēts, gan marinēts un garšvielu sajaukumos izmantots čili, taču lieto to prātīgi
*Tortilja. Dažāda izmēra tortiljas var iegādāties veikalos. Tikai atceries, ka pirms cepšanas tortilja ir drusku jāsamitrina – ar ūdeni, kādu mērci vai mitrākiem produktiem.
Pagatavo tortiljas (tortillas de maiz)
Liela loma ir labai pannai ar biezu dibenu.
Vajadzēs:
(6 tortiljas; 1 stunda)
100 g kukurūzas putraimu
200 g kviešu miltu
1½ ēdk. olīveļļas
šķipsna rupjā sāls
200 ml ūdens
Gatavošana:
1. Katliņā uzvāri ūdeni, pieber sāli un iemaisi kukurūzas putraimus. Maisot vāri uz mazas uguns, līdz putraimi sāk briest. Gatavai putrai pielej olīveļļu un sāc maisīt straujāk. Kad tā veļas kunkulī un līp pie karotes, noņem no uguns, uzliec vāku un atļauj vēl 10 minūtes uzbriest.
2. Pa mazumiņam sāc bērt klāt kviešu miltus un mīci. Mīklai jābūt stingrai, tomēr arī vijīgai.
3. Ar miltiem pārkaisi darba virsmu. Mīklu sadali sešās daļās un savel bumbiņās. Katru vēl nedaudz apkaisi ar miltiem un ar mīklas rulli izrullē apaļu, plānu tortilju.
4. Sakarsē pannu (bez eļļas!), pa vienai liec cepties tortiljas – kad uz vienas puses parādās zeltaini brūni pleķīši, apgriez otru un gaidi zeltaino brūnumu.
Vienkārša mērce pie tako
Atceries, ka ar čili nav nekādi joki; ja netīk asas garšas, ņem tikai vienu čili. Šī ir pamatrecepte, kuru iespējams variēt, palielinot vai samazinot kāda produkta apjomu vai pievienojot citas meksikāņu iecienītas sastāvdaļas.
VAJADZĒS: 2 vidējus tomātus (sagrieztus), 3 zaļos asos čili (bez sēklām, sīki sakapātus), ½ sīpola (sakapāta), 3 zariņus koriandra (rupji sakapātus), jūras sāli, laima sulu vai ābolu etiķi.
DARI TĀ: liec tomātus un garšaugus traukā, sajauc, pārslaki ar laima sulu vai etiķi, pārkaisi ar sāli. Pasniedz nekavējoties.
Guakomole
Svarīgākais – tikt pie laba avokado, kas Latvijā ir laimes spēle. Un atceries, ka šis ēdiens nav tik maigs, kā mums mēdz pasniegt restorānos. Te klāt ir riktīgs čili!
Sastāvdaļas:
2 vidēji avokado
1 liels tomāts sagriezts kubiņos
2 zaļie asie čili bez sēklām sīki sakapāti
½ sīpola sakapāta
3 zariņi koriandra sīki sakapāti
½ laima sulas
jūras sāls
Gatavošana:
1. Noņem avokado mizu, izņem kaulu un mīkstumu ar dakšiņu vienmērīgi saspaidi.
2. Liec visu bļodiņā, sajauc ar tomātiem un garšaugiem, pasāli, pievieno laima sulu, vēlreiz sajauc un nekavējoties pasniedz.
Padoms. Ja nevēlies, lai pārgrieztais avokado sāktu melnēt, bet uzreiz visu nav iespējams izmantot, atstāj to kopā ar kauliņu!