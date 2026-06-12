Princis Viljams joprojām slepus turpina nodarboties ar savu aizraušanos, kas Keitu iedzen šausmās
Princis Viljams atzinis, ka joprojām paslepus nododas savam hobijam, kas viņa sievu, princesi Keitu, iedzen šausmās.
Par savu aizraušanos 43 gadus vecais troņmantnieks pastāstīja vizītes laikā Norfolkas labdarības organizācijas "Norfolk Blood Bikes" pasākumā, kura laikā brīvprātīgie ar motocikliem slimnīcām piegādā asinis, plazmu, vakcīnas un citus neatliekami nepieciešamus medicīnas materiālus.
Aplūkojot motociklus, Viljams neslēpa sajūsmu. "Man patīk motocikli. Es joprojām laiku pa laikam ar tiem braucu, tikai klusi," viņš sacīja, jokojot, ka izmanto arī sava veida "maskēšanos".
Princis jau daudzus gadus ir pazīstams kā kaislīgs motociklu cienītājs, taču viņa sieva Keita pret šo hobiju izturas daudz piesardzīgāk. Jau 2015. gadā viņa atzina, ka katra Viljama izbraukšana ar motociklu viņai rada satraukumu. "Man kļūst bail ikreiz, kad viņš dodas izbraucienā. Esmu nobijusies," toreiz sacīja Keita, piebilstot, ka cer atturēt no šīs aizraušanās arī viņu vecāko dēlu princi Džordžu.
Viljams 2018. gadā atzina, ka pēc bērnu piedzimšanas kļuvis piesardzīgāks un savu aizraušanos nācies nedaudz ierobežot. Tomēr pilnībā no motocikliem viņš nav atteicies. Pēdējos gados princis atradis arī drošāku veidu, kā apmierināt savu mīlestību pret ātrumu. Viņš vairākkārt manīts pārvietojamies ar elektrisko skrejriteni Vindzoras pils teritorijā, bet 2025. gadā pat ieradās uz tikšanos ar aktieri Jūdžīnu Leviju, braucot tieši ar šādu transportlīdzekli.