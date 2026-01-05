Garšīgi

Idejas vakariņām, kuras maksās ne vairāk par 5 eiro, bet garšos lieliski
Pagājuši svētki un garumgaras brīvdienas. Un nereti ne tikai pašam, bet arī maciņam ir iestājies sagurums. Ko pagatavot, lai ģimene pabarota, bet nauda ietaupīta? Piedāvājam izmēģināt četras ļoti ekonomiskas receptes.
Skābu kāpostu zupa ar grūbām
Sastāvdaļas:
- 900 g skābēti kāposti
- 1,5 litri dārzeņu buljona
- 1 liels vai divi mazi sīpoli
- 3-5 burkāni
- 150 g pērļu grūbu
- 1 buntīte loku
- Eļļa cepšanai
- Sāls pēc garšas
Pagatavošana:
- Sīpolus un burkānus nomizo un sagriež nelielos gabalos.
- Katlā lej eļļu un uz vidējas uguns apcep sīpolus, burkānus, pievieno nedaudz sāls, cep 8-10 minūtes;
- Katlā pievieno buljonu un kāpostus, uz vidējas uguns sautē 45-60 minūtes;
- Atsevišķā katliņā uzvāra pērļu grūbas, līdz tās mīkstas, pievieno zupai, zupai pievieno arī sāli pēc garšas.
- Zupu pasniedz ar smalki sagrieztiem lociņiem, rupjmaizi, krējumu, ja vēlas.
Sulīgie aknu plācenīši
Sastāvdaļas:
- 0, 5 kg aknu pēc izvēles (liellopa, vistas, cūkas vai citas)
- 1 vidēja lieluma sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 2 olas
- 2 ēdamk. rīvmaizes vai miltu
- Sāls, pipari un citas garšvielas pēc izvēles
- Eļļa cepšanai
Pagatavošana:
- Akniņas samaļ gaļas mašīnā vai sagriež gabalos un sablendē blenderī. Maļot pievieno sīpolu un ķiploku.
- Pievieno olas, rīvmaizi vai miltus, garšvielas un masu samaisa.
- Cep uzkarsētā pannā eļļā, veidojot vienādas formas plācenīšus.
- Pasniedz ar svaigiem salātiem, rīsiem, kartupeļiem vai citām piedevām pēc izvēles.
Vārītu kartupeļu un dārzeņu pankūciņas
Sastāvdaļas:
- 800 g vārītu kartupeļu
- 150 g sarīvēta labi kūstoša siera
- 1 skaidiņās sarīvēts burkāns
- ⅓ sīki sagriezta purava
- 1 ola
- 2 ēd. k. kartupeļu cietes
- 1 tējk. sāls
- ½ tējk. maltu piparu
- šķipsna rīvēta muskatrieksta
- eļļa cepšanai
Pagatavošana:
- Vārītos kartupeļus liec bļodā un sastampā pēc iespējas gludenākā masā. Pievieno cieti, olu, sāli, piparus, muskatriekstu un samīci viendabīgu. Rūpīgi iejauc dārzeņus.
- Masu sadali 10 vienādās daļās un no katras veido apmēram 2 cm biezus plācenīšus. Cep uz pannas mērenā karstumā no katras puses apmēram 4 minūtes. Pasniedz ar skābu krējumu.
- Ņem vērā! Kartupeļus vieglāk sastampāt viendabīgā masā, kamēr tie vēl nav atdzisuši.
Sātīga zupa zemnieku gaumē
Sastāvdaļas:
- putraimi
- kartupeļi
- burkāni
- žāvēta gaļa
- sīpols
- garšvielas
Gatavošana:
- Putraimus noskalo un liek katlā vārīties.
- Kad tie ir gandrīz gatavi, klāt pievieno nomizotus, salmiņos sagrieztus kartupeļus un burkānus, pievieno garšvielas, vāra gatavu.
- Žāvēto gaļu sagriež salmiņos, liek pannā apcepties – tiem pievieno sasmalcinātus sīpolus.
- Šo gaļas-sīpolu maisījumu pievieno zupai, zupu uzvāra.