Tjuminam ierindojas 33. vietā junioru Nāciju kausa velobrauciena otrajā posmā
Latvijas riteņbraucējs Georgs Tjumins piektdien Vācijā aizvadītajā junioru Nāciju kausa velobrauciena "Saarland Trofeo" otrajā posmā ierindojās 33. vietā.
Otrajā posmā riteņbraucēji veica 113 kilometrus garu distanci ar 1480 augstuma metriem. Īpaši prasīga bija trases sākuma daļa, kas veda pa Francijas ceļiem. Latvieši sākumā atkal bija aktīvi un pamanāmi, tomēr stāvie un garie kāpumi pamazām sašķēla peletonu. Priekšā no Latvijas junioriem palika tikai Tjumins.
Izšķirošais atrāviens, kurā devās divi Nīderlandes un viens Norvēģijas pārstāvis, notika bez Tjumina līdzdalības. Līdz finišam līderi iekrāja teju minūti lielu pārsvaru, un uzvarēja nīderlandietis Liams Brugmans.
Tjumins zaudēja 59 sekundes, finišējot pirmajā grupā pēc atrāviena.
Velobrauciens turpināsies sestdien ar diviem posmiem. Rīta pusē paredzēts desmit kilometru individuālais brauciens, kam sekos 93 kilometru grupas brauciens.
Šogad sastāvā iekļauti seši sportisti - Georgs Tjumins, Helvijs Kancers, Alvis Pivors, Toms Strēlis, Ričards Hansons un Haralds Strādnieks. Kopumā startē 126 riteņbraucēji no 17 valstu izlasēm un četriem klubiem.