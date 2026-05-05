Aptrūkušās idejas pusdienām? Pagatavo kādu no šīm 5 zupām. Receptes
Zupas ir ne tikai veselīgas, bet arī gardas un tik dažādas. Izvēlies sev un ģimenei tīkamāko recepti. Vai vairākas, ja gaumes dažādas. Zupu var pagatavot vairākām dienām.
Kartupeļu krēmzupa
Sastāvdaļas:
1,5 l buljons vai ūdens
4 vidēji kartupeļi
1 sīpols
100 g sviests
2 olas
Garšsaknes
Sāls
Zaļumi un gaišās maizes grauzdiņi pasniegšanai
Gatavošana:
Karstā ūdenī vai buljonā liec notīrītus, gabaliņos sagrieztus kartupeļus, garšsaknes, sāli un vāri, līdz kartupeļi sāk šķīst. Zupai daļu šķidruma nolej, biezumus kopā ar sviestu vai krējumu un olu dzeltenumiem saputo ar mikseri. Pielej pārējo šķidrumu, pievieno atsevišķi saputotus olu baltumus, izmaisi un uzkarsē. Zupu pasniedz pārkaisītu ar zaļumiem un gaišās maizes grauzdiņiem.
Veģetārais borščs
Sastāvdaļas:
4 vidēji kartupeļi
2 svaigas bietes
1 svaigs burkāns
2 l ūdens
2 ēdamk. tomātu pasta vai mērce
2 ēdamk. citronu sula
2 gab. lauru lapas
2 vai 3 gab. krustnagliņas
1 tējk. sāls
1 tējk. malts koriandrs
1 tējk. malti melnie pipari
1 tējk. cukurs
augu eļļa
Gatavošana:
Bietes un burkānus sarīvē uz rupjās dārzeņu rīves. Kartupeļus nomizo un sagriez nelielos kubiņos. Katlā, kurā vārīsies zupa, uzkarsē dažas ēdamkarotes eļļas, tajā liec bietes un apcep 2-3 minūtes, ik pa laikam apmaisot. Tikmēr pannā uzkarsē vēl dažas karotes eļļas un ātri apcep krustnagliņas. Līdzko tās uzpūšas un sāk smaržot, pieber koriandru, piparus, lauru lapas. Vienu reizi apmaisi, tūdaļ liec sarīvētos burkānus un vēlreiz labi apmaisi, lai sajauktu ar garšvielām. Ja zupai pievienosi papriku, to apcep reizē ar burkāniem. Ik pa laikam apmaisot, burkānus sautē 5-7 minūtes: tiem nevajadzētu apgrauzdēties brūniem, bet gan sautēties mīkstiem un kļūt spilgtāk oranžiem. Kamēr burkāni sautējas, bietēm pielej ūdeni. (Ja vārītas pupiņas, izmanto ūdeni, kurā tās vārījās – garša būs vēl bagātīgāka. Ja pievienosi kāpostus, liec tos klāt šajā brīdī). Zupai pievieno burkānus ar visām garšvielām un eļļu, kurā tie sautējas. Kad ūdens uzvārās, zupā liec kartupeļus un pieber sāli, ja paredzēts – arī novārītas pupiņas. Līdzko kartupeļi gatavi, zupai pievieno tomātu pastu vai mērci, citrona sulu, cukuru. Nogaršo – zupai jābūt patīkamai, viegli saldskābai: pēc vajadzības pievieno vēl sāli, cukuru vai citrona sulu. Pasniedz ar rupjmaizi, pēc vēlēšanās var pielikt arī karoti skāba krējuma.
Vistas gaļas zupa ar rīsiem un dārzeņiem
Sastāvdaļas:
500 g svaigas vistas gaļas ar kauliņiem
200 g rīsu
5 vidēja lieluma kartupeļi
3 burkāni
2 l ūdens
Sāls, pipari, citas garšvielas pēc gaumes
Zaļumi
Skābs krējums
Gatavošana:
Vistu vāri kopā ar garšvielām. Kad tā gatava, izņem no katla un atkaulo. Gaļu liec atpakaļ katlā un pievieno rīsus un uz rupjās rīves sasmalcinātu burkānu. Kad rīsi vidēji gatavi, pievieno kubiņos sagrieztus kartupeļus. Vāri, līdz kartupeļi gatavi. Noslēgumā zupai pievieno zaļumus. Pasniedz ar skābu krējumu.
Burkānu biezzupa ar ciedru riekstiem
Sastāvdaļas:
4 burkāni
4 glāzes dārzeņu buljona
1 liels kartupelis
1 sīpols
4 ēdk. sarkanā pesto
2 ēdk. ciedru riekstu
2 ēdk. olīveļļas
bazilika buntīte
sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
Sīpolu, burkānus, kartupeli nomizo un plāni sagriez. Katlā uzkarsē eļļu un apcep dārzeņus. Pielej karstu buljonu, uzvāri un turpini karsēt uz mazas uguns 10 minūtes. Zupu sablendē, pievieno sāli un piparus. Vēlreiz uzkarsē līdz vārīšanās temperatūrai. Ciedru riekstus apgrauzdē sausā pannā. Zupai pievieno sarkano pesto un samaisi. Pasniedzot pārkaisi ciedru riekstus un rotā ar bazilika lapiņām.
"Mazo kotletīšu" jeb frikadeļu zupa
Sastāvdaļas:
1 kg maltā gaļa
5 kartupeļi
3 burkāni
1 vidēji liels sīpols
1 ola
100 g sviests
50 g rīsi
Sāls
Malti pipari
Smaržīgie graudu pipari
lauru lapas pēc garšas
Gatavošana:
Maltai gaļai pievieno sāli, maltos piparus (nedaudz), olu un sajauc mīklu. Notīrītos burkānus sasmalcini uz rupjās rīves, sīpolu smalki sagriez. Pannā liec sviestu, ieber burkānus un sīpolus un sautē, līdz ieguvuši zeltainu krāsu. Tikmēr katlā ielej ūdeni un veido bumbiņas no maltās gaļas. Kad ūdens sāk vārīties, liec tās katlā, pieber rīsus un kartupeļus, pēc 10 minūtēm pieliec arī burkānus ar sīpoliem, smaržīgos piparus un lauru lapas, sāli pēc garšas. Zupa ir gatava tad, kad kartupeļi mīksti. Pasniedz ar skābo krējumu un zaļumiem.