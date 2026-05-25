No 1. jūnija stājas spēkā izmaiņas Jelgavas un Dobeles reģionālajos autobusu maršrutos
Ņemot vērā pasažieru un pārvadātāja ieteikumus, no šī gada 1. jūnija stāsies spēkā izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos Jelgavas un Dobeles pusē.

Būtiskākie jaunumi ietver papildu pieturu iekļaušanu virknē reisu un rīta grafika pielāgošanu, lai skolēni varētu laikus un bez lieka stresa nokļūt uz mācībām, informē VSIA "Autotransporta direkcija".

Visas gaidāmās izmaiņas ir oficiāli saskaņotas gan ar Zemgales plānošanas reģionu, gan Jelgavas valstspilsētas pašvaldību.

Jaunas pieturas virknei maršrutu

Sākot ar 1. jūniju, pieturas "Stacijas iela" un "Jelgavas stacija" tiks iekļautas šādos reģionālās nozīmes maršrutu reisos:

Nr. 5374 Jelgava – Stūri – Staļģene – Jelgava

Nr. 5662 Jelgava – Oglaine – Sesava

Nr. 5826 Jelgava – Emburga

Nr. 6516 Jelgava – Ošas – Staļģene – Jelgava

Nr. 6521 Jelgava – Staļģene – Renceles

Nr. 6522 Jelgava – Garoza – Bērzi – Jelgava

Nr. 6524 Jelgava – Eleja

Nr. 6525 Jelgava – Bērzi – Emburga – Stūri – Jelgava

Nr. 6526 Jelgava – Lielplatone – Eleja

Nr. 6531 Jelgava – Eleja – Kalnrozes – Ziedkalne

Nr. 6764 Jelgava – Vircava – Oglaine – Mazlauki

Nr. 6772 Jelgava – Staļģene – Jaunsvirlauka – Smedēni – Jelgava

Nr. 6775 Jelgava – Lielsesava  

Nr. 6782 Jelgava – Lielplatone – Eleja – Jelgava  

Ērtāka nokļūšana uz skolām  

Savukārt maršruta Nr. 6819 Jelgava–Ūziņi–Abgunste rīta reiss no autoostas izbrauks 10 minūtes agrāk (plkst. 6.40), lai skolēni laikus un bez steigas pagūtu uz stundām Svētes skolā, Jelgavas tehnikumā un Jelgavas 4. sākumskolā.

