No 1. jūnija stājas spēkā izmaiņas Jelgavas un Dobeles reģionālajos autobusu maršrutos
Ņemot vērā pasažieru un pārvadātāja ieteikumus, no šī gada 1. jūnija stāsies spēkā izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos Jelgavas un Dobeles pusē.
Būtiskākie jaunumi ietver papildu pieturu iekļaušanu virknē reisu un rīta grafika pielāgošanu, lai skolēni varētu laikus un bez lieka stresa nokļūt uz mācībām, informē VSIA "Autotransporta direkcija".
Visas gaidāmās izmaiņas ir oficiāli saskaņotas gan ar Zemgales plānošanas reģionu, gan Jelgavas valstspilsētas pašvaldību.
Jaunas pieturas virknei maršrutu
Sākot ar 1. jūniju, pieturas "Stacijas iela" un "Jelgavas stacija" tiks iekļautas šādos reģionālās nozīmes maršrutu reisos:
Nr. 5374 Jelgava – Stūri – Staļģene – Jelgava
Nr. 5662 Jelgava – Oglaine – Sesava
Nr. 5826 Jelgava – Emburga
Nr. 6516 Jelgava – Ošas – Staļģene – Jelgava
Nr. 6521 Jelgava – Staļģene – Renceles
Nr. 6522 Jelgava – Garoza – Bērzi – Jelgava
Nr. 6524 Jelgava – Eleja
Nr. 6525 Jelgava – Bērzi – Emburga – Stūri – Jelgava
Nr. 6526 Jelgava – Lielplatone – Eleja
Nr. 6531 Jelgava – Eleja – Kalnrozes – Ziedkalne
Nr. 6764 Jelgava – Vircava – Oglaine – Mazlauki
Nr. 6772 Jelgava – Staļģene – Jaunsvirlauka – Smedēni – Jelgava
Nr. 6775 Jelgava – Lielsesava
Nr. 6782 Jelgava – Lielplatone – Eleja – Jelgava
Ērtāka nokļūšana uz skolām
Savukārt maršruta Nr. 6819 Jelgava–Ūziņi–Abgunste rīta reiss no autoostas izbrauks 10 minūtes agrāk (plkst. 6.40), lai skolēni laikus un bez steigas pagūtu uz stundām Svētes skolā, Jelgavas tehnikumā un Jelgavas 4. sākumskolā.