Pusdienās vitamīnus, lūdzu, jeb Nātru un lakšu krēmzupa. Receptes
Pilnā sparā rit lakšu un nātru sezona. Izmanto šos dabas dotos vitamīnus, kas turklāt lieliski garšo, pagatavoti dažādos ēdienos.
Nātru krēmzupa
Sastāvdaļas:
400 g jauno nātru
1 šalotes sīpols
1 burkāns (sarīvēts)
1 liels kartupelis liels
2 daiviņas ķiploka
1 l dārzeņu buljona
50 ml saldā krējuma
1 ēdk. sviesta
2 ēdk. olīveļļas
Gatavošana:
1. Uzkarsētā katlā liec sviestu ar eļļu un dažas minūtes apcep sasmalcinātu šalotes sīpolu, ķiplokus un sarīvētus burkānus.
2. Pievieno buljonu, kubiņos sagrieztu kartupeli un vāri, līdz tas mīksts.
3. Pievieno saldo krējumu, nātres, dažas sekundes noblanšētas vārošā ūdenī, un vāri līdz pirmajam burbulim. Nedaudz atdzesē un visu rūpīgi sablendē.
Lakšu biezzupa
Sastāvdaļas:
6 lieli kartupeļi
10 lieli šampinjoni
250 ml saldā krējuma
1 neliels puravs
2 buntītes lakšu
sāls
Gatavošana:
1. Nomizo kartupeļus, sagriez kubiņos un liec vārīties.
2. Nomazgā un sagriez šķēlēs šampinjonus, sasmalcini puravus un visu apcep, pēc tam pievieno kartupeļiem zupā.
3. Nomazgā un sasmalcini lakšus, pievieno zupai. Pieliec sāli pēc garšas.
4. Karstu zupu sablendē, pievieno saldo krējumu un zupu vēlreiz uzvāri. Pasniedz karstu.