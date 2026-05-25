112
Šodien 23:12
Rīgā meklē bez vēsts pazudušo Nikolaju Gvozdikovu - vīrietim līdzi, iespējams, ir ruds suns
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā Nikolaja Gvozdikova meklēšanā.
Kā informē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde, vīrietis šā gada 20. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā, un līdz šim brīdim nav atgriezies.
Likumsargi vērš uzmanību, ka personai, iespējams, līdzi ir ruds suns vārdā Džula. Tāpat vīrietis var pārvietoties ar sudraba krāsas "VW Passat" automašīnu.
Pazīmes: augums 170 cm, tumši brūni mati, īsa bārda, zilas acis. Bija ģērbies melnās treniņbiksēs, melnos "Skechers" sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085980 vai 112.