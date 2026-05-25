Gordona Remzija mājās ir viens neapspriežams noteikums - un tas nav par ēdienu
Gordons Remzijs, iespējams, ir viens no biedējošākajiem šefpavāriem televīzijā, taču viņa mājās ir viens neapspriežams noteikums, kam nav nekāda sakara ar ēdienu.
“MasterChef” zvaigzne, kuram ar sievu Tanu Remziju ir seši bērni, nesen atklāja, ka svarīgākā mācība, ko viņš vēlas nodot saviem bērniem, nav par perfekti pagatavotu steiku vai suflē — tā ir par elementāru cieņu. “Viena lieta, ko es viņiem visiem esmu lieliski iemācījis, ir labas manieres,” sacīja Remzijs. “Tā ir vissvarīgākā lieta dzīvē, un tā nemaksā neko.”
Remzijam šis noteikums attiecas uz visiem — neatkarīgi no tā, vai viņa bērni dien armijā, studē universitātē vai aug sava tēva pasaules slavas ēnā.
Slavenais šefpavārs un Tana ir vecāki Meganai, kura dzimusi 1998. gadā, dvīņiem Džekam un Holijai, kuri dzimuši 1999. gadā, Matildai, kuru dēvē par Tilliju un kura dzimusi 2001. gadā, Oskaram, kurš dzimis 2019. gadā, un Džesijam, kurš dzimis 2023. gadā.
Lai gan Remzija impērija aptver restorānus, televīziju un sociālos tīklus, viņš skaidri licis saprast, ka savās mājās nevēlas redzēt izlutinātību vai pārākuma sajūtu.
“Džeks ir Karalisko jūras kājnieku komandieris un aizstāv valsti vienos no ekstrēmākajiem apstākļiem,” Remzijs iepriekš sacīja. “Megana ir lieliska policiste. Holija aizgājusi modē. Tillija universitātē studē, lai iegūtu grādu. Mēs ar Tanu nākam no ģimenēm, kurās nevienam nebija augstākās izglītības.”
Arī Tana norādījusi, ka abu pieredze lielās ģimenēs palīdzējusi viņiem tikt galā ar dzīvi, audzinot sešus bērnus.
“Es esmu viena no četriem bērniem, Gordons ir viens no četriem, tāpēc man tas ir gandrīz pašsaprotami,” viņa piebilda.
Tomēr, ja ir kāda vieta, kur Remzijs joprojām ātri zaudē pacietību, tā ir virtuve.
Kad viņam jautāja, kāda kļūda viņu pēc gadiem ilgas jauno pavāru vērtēšanas joprojām tracina, Remzijs nevilcinājās. “Viena kļūda, ko redzu atkal un atkal un kas mani padara traku, ir doma, ka ēdiens jāgaršo tikai beigās,” viņš sacīja.
“Kad tu pievieno garšvielas, sāc ar nelielu daudzumu sākumā, mazliet pa vidu un beigās koriģē garšu. Negaidi, līdz ēdiens ir gatavs, lai tikai tad sāktu pievienot garšvielas. Ēdiens ir jāgatavo kopā ar garšvielām, nevis jāignorē 90 procentus no visa procesa.”
Remzijs arī pastāstīja, kas viņu pēc vairākām desmitgadēm šajā biznesā joprojām piesaista kulinārijas sacensību šovos — haoss.
“Mani ļoti aizrauj, kad šis sajaukums kļūst īsts — sociālo tīklu zvaigznes, amatieri un profesionāļi, jo viņi viens otram ātri uzkāpj uz nerviem, un tas rada spriedzi vēl pirms es vispār iesaistos,” viņš sacīja.
“Un tad nāk intensitāte. Gatavot jau tā ir grūti, bet pēkšņi pielāgoties sastāvdaļām, ar kurām nekad neesi strādājis, ir sasodīti grūti — un tieši tas mani aizrauj.”
Remzijs gadu gaitā vadījis vairākus populārus kulinārijas šovus, tostarp “Kitchen Nightmares”, “Hell’s Kitchen”, “Gordon Ramsay’s Secret Service”, “Next Level Baker” un “Next Level Chef”, kas turpina piesaistīt skatītāju interesi.