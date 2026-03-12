Ēdam zupas-ārzemnieces: 2 neparastas receptes
Veselīgas un dziedinošas zupas, kas cēlušās no Grieķijas un Portugāles. Pamēģini!
Vistas un rīsu zupa ar citronu
Iecienīta zupa grieķu virtuvē, dažkārt to mēdz vārīt arī ar tītara gaļu. Kā ļoti veselīgu un ieteicamu imunitātes stiprināšanai to sāka cildināt pēc tam, kad kādā pētījumā apstiprinājās, ka sīpoli kombinācijā ar krustnagliņām un citrona sulu nākot ļoti par labu šūnu veselībai.
4 personām
1 stunda pagatavošanai
Vajadzēs:
- 600 g vistas filejas
- 80 g rīsu
- 3 olas
- 1 burkāns
- 1 sīpols
- 1 lauru lapa
- 3 krustnagliņas
- 5–6 ēdk. citrona sulas
- 2 ēdk. sakapātu pētersīļu
- sāls, malti pipari
Gatavošana:
1. Burkānu un sīpolu nomizo. Burkānu sagriez gabaliņos, sīpolā iedur krustnagliņas.
2. Katlā ielej 1,5 l ūdens, pievieno filejas, burkānus, sīpolu. Uzvāri un turpini vārīt aptuveni 15 minūtes.
3. Izņem gaļu un sagriez mazos gabaliņos. Buljonu caur sietu pārlej citā katlā.
4. Buljonā ieber rīsus un izvāri gatavus.
5. Olām dzeltenumu atdali no baltuma. Baltumus saputo stingrās putās. Iecilā sakultus dzeltenumus. Iemaisi citrona sulu. Pielej 150 ml karsta buljona un samaisi.
6. Olu maisījumu ielej katlā ar rīsiem un mazliet uzkarsē, bet neuzvāri.
7. Pievieno vistas gabaliņus, sāli un piparus un pārkaisi ar pētersīļiem.
Sopa Alentejana
Šo portugāļu zupu ar spānisku akcentu iesaka kā asinsriti veicinošu un asinsspiedienu pazeminošu – galvenokārt desā esošās asās paprikas un balto piparu dēļ.
4 personām
1 stunda pagatavošanai
Vajadzēs:
- 500 g tomātu
- 200 g caurauguša pavēderes šķiņķa
- 150 g čorizo desas
- 4 olas
- 4 šķēles saldskābmaizes bez garozas
- 1 liels sīpols
- 1 liela ķiploka daiviņa
- 1 sauja vīnogu bez kauliņiem
- ½ zaļās paprikas pāksts
- ½ sarkanās paprikas pāksts
- 2 ēdk. eļļas
- 2 ēdk. etiķa
- 2 ēdk. sakapāta koriandra
- 1 tējk. balto piparu graudu
- sāls, malti melnie pipari
Gatavošana:
1. Šķiņķi sagriez plānās strēmelēs, desu – šķēlēs, nomizotu sīpolu sakapā, paprikas pākstis un tomātus sagriez mazos gabalos. Maizi arī sagriez gabalos. Nomizotu ķiploku saspaidi, vīnogas pārgriez uz pusēm.
2. Pannā sakarsē 1 ēdk. eļļas, pievieno gaļu un desas un apcep kraukšķīgas. Pievieno papriku un sīpolus un vēl pāris minūtes pacep.
3. Katlā ieber maizi, koriandru un ķiploku, pielej atlikušo eļļu, sāli, piparus un samaisi.
4. Pārlej ar 2 l verdoša ūdens. Pievieno tomātus un tik ilgi maisi, līdz maize izšķīst.
5. Otrā katlā uzvāri 1 l ūdens un pielej etiķi. Uzmanīgi iesit pa 1 olai tā, lai neizšķīst. Kad baltums sarecējis, bet dzeltenums vēl nedaudz mīksts, saudzīgi izcel laukā.
6. Smel zupu šķīvjos, ieliec sacepto gaļu ar desām, katrā šķīvī pa olai un pārber ar vīnogu pusītēm.