Apēdam krājumus: kaltēta vai saldēta dārzeņu buljona sagatave
Pērnie dārzeņi jau zaudējuši savu vērtību, tomēr tie gluži labi noder dabīga buljona pulvera vai pastas pagatavošanai, jo garšu tie vēl ir saglabājuši.
Dārzeņu sarakstu var papildināt un mainīt pēc savas gaumes un atbilstoši tam, kas vēl palicis pagrabā vai pieliekamajā. Arī garšvielas var pievienot pēc patikas.
Dari tā
Ja sasmalcinātos dārzeņus kaltēsi, šim daudzumam vajadzēs 2–3 plātis. Sāls daudzumu var pēc vēlēšanās gan samazināt, gan palielināt un var iztikt vispār bez sāls.
600 g burkānu
400 g brokoļu
200 g pētersīļu sakņu
200 g puravu
100 g jūras sāls
50 g kaltētu tomātu
2 sarkanās paprikas pākstis
2 sīpoli
2 ķiploka daiviņas
2 ēdk. sakapāta lupstāja
1 pētersīļu buntīte
Gatavošana
1. Dārzeņus notīri un nomizo, sagriez gabalos, pētersīļus rupji sakapā.
2. Visus produktus, izņemot sāli, ber virtuves kombainā un sasmalcini.
3. Ja paredzēts saldēt, samaisi dārzeņus ar sāli, sadali porcijās un sasaldē.
4. Ja paredzēts kaltēt, uzber uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru, izlīdzini un liec 70–80 grādu karstā cepeškrāsnī, atstāj durvīs spraugu un kaltē aptuveni 8 stundas. Samaisi ar sāli un ieber cieši aizskrūvējamās burciņās.