Pusdienas vien 15 minūtēs visai ģimenei - pasta ar Boloņas mērci
Pusdienas ir brīdis, kad ķermenim nepieciešama pilnvērtīga maltīte, lai atjaunotu enerģiju un nodrošinātu spēku turpmākajam darbam. Pilnvērtīgas pusdienas palīdz koncentrēties un saglabāt produktivitāti visas dienas garumā. Veselīga uztura kustības “Ēstprieks” atbalstītājs “Smiltenes Piens” iedvesmo receptēs izmantot kvalitatīvus piena produktus, kas piešķir maltītei uzturvielas un garšu. Un, lai arī dažkārt šķiet, ka nav laika gatavot, arī gardas pusdienas var būt vienkāršas un ātras.
Ēdiens kļūst īpašs, kad tam pievieno mīlestību… un labu sieru. Lai siers kļūtu par pilnvērtīgu sabiedroto ikdienas ēdienreizēs, ar ieteikumiem, kur to iekļaut, dalās “Smiltenes Piens”:
- Brokastīs – omletēm, grauzdiņiem vai brokastu plātēm ar dārzeņiem;
- Pusdienās – salātos vai krēmzupās, lai padarītu tās sātīgākas;
- Vakariņās – siera mērce makaroniem, dārzeņiem vai siers kā piedeva gaļas ēdieniem;
- Desertiem – svaigais siers / krēmsiers kūkās, desertu krēmos vai cietais siers kopā ar medu un ogām.
Recepte pilngraudu pastai ar Boloņas mērci.
Sastāvdaļas:
- Pilngraudu pasta
- Maltā gaļa
- Tomātu gabaliņi savā sulā
- Dažādi sezonas dārzeņi
- “Smiltenes Piens” klasiskais siers
- Sīpols
- Olīveļļa cepšanai
- Garšvielas: sāls, pipari, oregano
Pagatavošanaas gaita:
- Uzvāra pastu saskaņā ar norādījumiem uz iepakojuma;
- Uzkarsē pannu ar olīveļļu, apcep smalki sagrieztu sīpolu un ķiploku, līdz zeltaini brūni;
- Pievieno sarīvētus sezonas dārzeņus – kabaci, burkānu un citiem dārzeņiem. Pievieno malto gaļu, apcep, līdz tā ir gatava;
- Pievieno tomātus savā sulā un garšvielas, ļauj sautēties uz lēnas uguns 10-15 minūtes;
- Pasniedz pastu ar mērci, rotā ar svaigu baziliku un pārkaisa ar rīvētu sieru.
Kustība "Ēstprieks" tika radīta 2020. gadā sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Bērnu slimnīcu un "Maxima Latvija" ar mērķi – papildus Veselības ministrijas nodrošinātajai ēdināšanai, piedāvāt Bērnu slimnīcas pacientiem garšīgu, daudzveidīgu un veselīgu uzturu. Līdz 3. novembrim norisinās visaptveroša ziedošanas un izglītošanas kampaņa, lai veicinātu sabiedrības zināšanas par bērnu uzturu un veselīgiem ēšanas paradumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vietēji audzētu un ražotu produktu izmantošanu.
Veselīga uztura kustība “Ēstprieks” kopā ar atbildīgiem uzņēmumiem, tostarp zīmolu “Smiltenes piens”, ne tikai rūpējas par pacientu gardām un veselīgām maltītēm, bet arī palīdz izglītot Latvijas ģimenes par pilnvērtīga uztura nozīmi atveseļošanās procesos. Kustība aicina sabiedrību iesaistīties un atbalstīt šo iniciatīvu, jo veselīgi ēšanas paradumi, kas veidojas jau bērnībā, ir ieguldījums nākotnes veselībā.
Lai turpinātu rūpes par bērnu maltītēm kopā ar “Ēstprieks”, kas sekmē atlabšanas procesu un kļūst par dienas gaidītāko daļu, arī katrs no mums var iesaistīties vairākos veidos, kas ziedojuma formā nonāks pie Bērnu slimnīcas pacientiem - iegādājoties īpašas uzdevumu grāmatiņas “Maxima” veikalos un “Barbora” internetveikalā, novirzot savu PALDIES kartes uzkrājumu, ziedojot savu depozītu "Maxima" veikalu taromātos u. c.
Vairāk par veselīga uztura kustību “Ēstprieks” un atbalsta iespējām uzzini: www.maxima.lv/estprieks , savukārt iedvesmojošas veselīgas receptes meklē www.Estprieks.com