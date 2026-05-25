Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību nelaimes apstākļu noskaidrošanā.
112
Šodien 17:14
Nelaime uz Brīvības un Senču ielas stūra: policija lūdz atsaukties aculieciniekus
Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, Brīvības ielas un Senču ielas krustojumā.
Šā gada 27. janvārī ap pulksten 07.50 Rīgā, Brīvības un Senču ielas krustojumā transportlīdzekļa "Volvo XC90" vadītājs uzbrauca gājējai, kura šķērsoja Senču ielu. Gājēja minētajā ceļu satiksmes negadījumā guva miesas bojājumus.
olicija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 67219783 vai 112.