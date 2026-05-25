Šodien 19:13
Iedzīvotājus aicina nesatraukties - Daugavpils apkārtnē notiks sabiedroto spēku lidaparātu zemie pārlidojumi
26. un 27. maijā virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi. Šajā laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis.
Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas – lidmašīnu un helikopteru lidojumi. Tie ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai.
Zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.
Iedzīvotājus aicina nesatraukties un būt saprotošiem, jo šādas mācības ir būtiska valsts un sabiedroto kopējās drošības stiprināšanas sastāvdaļa.
Plašāka informācija par militārās aviācijas zemajiem lidojumiem Latvijas gaisa telpā pieejama Nacionālo bruņoto spēku vietnē www.mil.gov.lv.