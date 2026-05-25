Vakar 23:38
Krievija Kramatorskas centrā nometusi divas aviobumbas; ir ievainotie, tostarp bērns
Krievija pirmdienas vakarā uzbrukusi Kramatorskas centram ar divām aviācijas bumbām "FAB-250", ievainojot 12 cilvēkus, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.
Ievainoto vidū ir arī astoņus gadus vecs bērns. "Notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti, turpinās meklēšanas un glābšanas operācija," pavēstīja Doneckas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins.
Pirmdienas rītā Krievija nometa uz Kramatorsku piecas "FAB-250", nogalinot divus cilvēkus un trīs ievainojot.