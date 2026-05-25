Vakar 23:31
Bertāns iemet divus tālmetienus un bloķē metienus, taču "Dubai" piedzīvo dramatisku zaudējumu
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien guva sešus punktus Adrijas līgas pusfināla otrajā mačā, "Dubai" piedzīvojot zaudējumu, kas nozīmē, ka fināliste tiks noskaidrota izšķirošajā sērijas spēlē.
"Dubai" viesos ar rezultātu 90:91 (25:25, 17:21, 23:31, 25:14) zaudēja Melnkalnes vienībai Podgoricas "Buducnost", kas sērijā līdz divām uzvarām panāca 1-1.
Bertāns desmit minūtēs un sešās sekundēs realizēja divus no trīs tālmetieniem, bloķēja divus metienus, tika pie piecām piezīmēm, izprovocēja divus pārkāpumus, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+6) un nopelnīja četrus efektivitātes koeficienta punktus.
Dubaijas komandā ar 25 punktiem rezultatīvākais bija Čimanga Kabengele, bet pretiniekiem 16 punktus guva Rašīds Suleimons.
"Dubai" izcīnīja pirmo vietu gan pirmajā posmā, gan labāko astoņu komandu grupā, bet ceturtdaļfināla sērijā ar 2-0 pārspēja Suboticas "Spartak", svinot uzvaras ar 102:74 un 88:84.