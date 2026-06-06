Nials Horans nāk klajā ar šokējošu atklāsmi par bijušā kolēģa Harija Stailsa karjeru
Nākamgad Nials Horans dosies koncertturnejā “Dinner Party Live On Tour”. Atklātā intervijā mūziķis dalījies pārdomās par savu karjeru un pastāstījis, kā jūtas, vērojot bijušā grupas “One Direction” biedra Harija Stailsa panākumus.
Dziedātājs Nials Horans atzinis, ka, viņš izjūt “gandrīz vai greizsirdību”, kad vēro “One Direction” bijušā grupas biedra iespaidīgos solo karjeras panākumus.
Sarunā ar izdevumu “The Sunday Times” 32 gadus vecais īru mūziķis salīdzinājis savu muzikālo ceļu ar Harija Stailsa un Luisa Tomlinsona karjeras attīstību.
“Kad redzu, ka mani draugi izdod jaunu mūziku, tas man dod papildu motivāciju virzīties uz priekšu. Reizēm ir pat neliela skaudība,” sacīja Horans. “Mana solo karjera attīstījusies pakāpeniski, un tieši tāds arī bija mans mērķis. Es vēlos radīt mūziku ilgtermiņā – mani iemīļotākie mākslinieki uz skatuves ir pavadījuši pat piecdesmit gadus.”
Kopš “One Direction” darbības pārtraukšanas 2016. gadā Harijs Stailss kļuvis par vienu no lielākajām popmūzikas zvaigznēm pasaulē. Viņš ieguvis trīs prestižās “Grammy” balvas un devies vairākās grandiozās koncertturnejās, tostarp šovasar sniegs rekordlielu 12 koncertu sēriju Vemblija stadionā Londonā.
Harijs Stailss un viņa stils
Savukārt Horans gatavojas 5. jūnijā izdot savu ceturto studijas albumu “Dinner Party”, kas sekos veiksmīgajam ierakstam “The Show”, kas iznāca 2023. gadā.
Jautāts par iespējamu “One Direction” atkalapvienošanos, dziedātājs bija piesardzīgs, tomēr optimistisks. “Kas to lai zina? Paskatieties uz Hariju, paskatieties uz Luisu – puišiem klājas lieliski, tāpēc nevar zināt. Cilvēki joprojām par to jautā, un tas ir aizraujoši,” viņš sacīja.
Kopš grupas izjukšanas vienīgā publiskā atkalredzēšanās notika 2024. gada oktobrī Liama Peina bērēs. Mūziķis traģiski aizgāja mūžībā 31 gada vecumā.
Savukārt Zeins Maliks grupu pameta jau 2015. gadā.
Atvadas no "One Direction" zvaigznes Liama Peina
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Neraugoties uz baumām par iespējamām nesaskaņām starp bijušajiem grupas biedriem, Horans nesen slavēja Stailsa jaunāko singlu “Aperture”, nosaucot to par “īstu grāvēju”.
Viņš jokoja, ka ir “pārāk aizņemts”, lai apmeklētu Stailsa kāzas ar aktrisi Zoju Kravicu, kura nesen sabiedrībā pirmo reizi redzēta ar saderināšanās gredzenu.
Horans uzsver, ka sajūtas, kas viņu reizēm pārņem, nav konkurence vai sāncensība, bet gan papildu stimuls virzīties uz priekšu. “Man patīk nesteidzīgas pastaigas ar suni," atzina Horans. "Taču mūzika ir tas, kam esmu dzimis."