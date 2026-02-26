Pēc gadu ilgām baumām par to, ka Harijs Stailss nēsā parūku, dziedātājs sniedzis asprātīgu atbildi
Jau sen virmo baumas, ka, iespējams, bijušais grupas "One Direction" dalībnieks, britu dziedātājs Harijs Stailss ir veicis matu transplantāciju. Zvaigzne sniegusi asprātīgu atbildi.
25. februārī influenceres Britānijas Broski publicētajā video "YouTube" kanālā "Royal Court" Harijs Stailss atbildēja uz vairākiem jautājumiem, tai skaitā kliedēja baumas par saviem matiem. Tā bija viegla un nenopietna intervija – Harijs un šova vadītāja daudz jokoja.
Influencere vaicāja, vai viņš kādreiz ir skrējis maratonu un skrienot apčurājies, vai mājās staigā ar apaviem, kādi ir viņa mīļākie lamuvārdi un kādus tērpus viņš nožēlo, ka kādreiz vilcis.
Atbildot uz jautājumu par apģērbu, viņš atzina, ka nožēlo, ka kādreiz vilcis pieguļošos džinsus, jo uzskata, ka bikses bija pārāk apspīlētas. Viņš labāk būtu uzvilcis kaut ko tādu, kas viņam patiešām piestāvētu un derētu.
Britānija arī uzvaicāja, vai viņa zobi ir neīsti (mākslīgi), uz ko Harijs atbildēja, ka nē, bet jokojot piebilda: "Šī matu līnija gan..." Piebilstot vēlreix, ka arī tas neatbilst patiesībai.
2022. gadā plaši izplatījās baumas, ka, iespējams, 32 gadus vecais dziedātājs patiesībā ir plikpaurains. Toreiz tika publicēts raksts, kurā tika apgalvots, ka “kāds populārs mūziķis, brīžiem arī aktieris” ir gandrīz palicis bez matiem, taču viņam labi izskatīties palīdz izcila parūka, vēsta "People". Kopš tā laika internetā virmo baumas, ka tas varētu būt Stailss.