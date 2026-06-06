Vairāki Libānas karavīri ir nogalināti Izraēlas uzbrukumā transportlīdzeklim.
Pasaulē
Šodien 11:37
Libānas armija ziņo, ka Izraēlas triecienā nogalināti vairāki karavīri
Vairāki Libānas karavīri ir nogalināti Izraēlas uzbrukumā transportlīdzeklim valsts dienvidos dažas dienas pēc tam, kad abas valstis sarunād ar ASV vienojās par nosacītu pamieru, sestdien paziņoja Libānas armija.
"Vairāki militārpersonāla pārstāvji, tostarp viens virsnieks, gāja bojā barbariskā Izraēlas uzbrukumā, kas bija vērsts pret militāro transportlīdzekli uz ceļa starp Hardali un Nabatīhu," teikts armijas paziņojumā, kas publicēts platrformā "X".
Nosacītais pamiers paredz, ka Irānas atbalstītais šiītu teroristu grupējums "Hizbollah" pārtrauc uzbrukumus Izraēlai un atsakās no pozīcijām pie robežas, savukārt Libānas armija izvietojas jaunās "pārbaudes zonās" teritorijā, kurā tā īstenos ekskluzīvu kontroli.
"Hizbollah" paziņoja, ka noraida pamiera nosacījumus, par ko sarunās vienojušās Izraēla un Libāna.