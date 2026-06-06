Jamaikā visā salā pārtraukta elektroapgāde
Jamaikā piektdien visā salā bija elektrības pārrāvums, paziņoja valsts enerģētikas ministrs Derils Vess, neprecizējot elektrības pārrāvuma iemeslu.
"Elektrības pārrāvums visā salā," Vess paziņoja platformā "X".
Viņš apliecināja, ka visās spēkstacijās notiek darbības atjaunošana un elektroapgādi atjaunot plānots nakts laikā. "Atsevišķas vietas jau atkal saņem elektrību," viņš piebilda.
Valsts energoapgādes uzņēmums "Jamaica Public Service Company" (JPS) paziņoja, ka izmeklē elektrības pārrāvuma iemeslu, liecina Vesa un Jamaikas premjerministra Endrjū Holnesa kopīgais paziņojums.
Uzņēmums apkalpo aptuveni 700 000 klientu visā Jamaikā, kuras iedzīvotāju skaits ir gandrīz 2,8 miljoni.
JPS sistēmas būtiski ietekmēja viesuļvētra "Melisa", kas oktobrī nodarīja plašus postījumus daļā salas.
Informācija par elektrības pārrāvumiem salā tika saņemta ap plkst. 20 (plkst. 4 sestdien pēc Latvijas laika).