“Tas ir tik grūti!” Harijs Stailss pirmo reizi atklāti izsakās par Liama Peina nāvi
Bijušais grupas “One Direction” dalībnieks Harijs Stailss beidzot ir atklāti izteicies par sava grupas biedra Liama Peina nāvi.
Kā zināms, Peins traģiski nomira pagājušajā gadā 31 gada vecumā, nokrītot no viesnīcas balkona Argentīnā. Autopsijā tika konstatēts, ka viņš miris no politraumas, un viņa organismā atrastas alkohola, kokaīna un recepšu antidepresantu pēdas.
Harijs Stailss pirms sava jaunā albuma “Kiss All The Time, Disco, Occasionally” iznākšanas piektdien, pirmo reizi atklāti runājis par Liama nāvi. Harijs sacīja: “Pilnīgi atklāti — pat pati doma par runāšanu par to man sagādā zināmas grūtības. Man šķiet, ka pēc viņa nāves bija periods, kad man bija ļoti grūti pieņemt to, cik dīvaini ir tas, ka cilvēki it kā savā ziņā pretendē uz daļu no tavām sērām.”
“Man ir tik spēcīgas sajūtas par mana drauga aiziešanu, un tad pēkšņi tu apzinies, ka no tevis, iespējams, tiek gaidīts, lai tu kaut kā to paustu, citādi šķiet, ka tu nejūti to, ko patiesībā jūti, vai kaut kas tamlīdzīgs. Ir tik grūti zaudēt draugu. Ir grūti zaudēt jebkuru draugu, bet ir īpaši grūti zaudēt draugu, kurš daudzējādā ziņā bija tik ļoti līdzīgs tev. Es redzēju cilvēku ar vislaipnāko sirdi, kurš vienkārši gribēja būt lielisks,” sacīja mākslinieks.
Harijs turpināja: “Tas man bija ļoti svarīgs brīdis, lai paskatītos uz savu dzīvi un varētu sev pateikt: “Labi, ko es gribu darīt ar savu dzīvi? Kā es gribu dzīvot savu dzīvi?” Un es domāju, ka labākais veids, kā godināt draugus, kuri aizgājuši, ir dzīvot savu dzīvi pilnvērtīgi. Viņš bija patiešām īpašs cilvēks, un tas ir ļoti skumji.”
Liama bēres, kas notika 2024. gada novembrī Bakingemšīrā, apmeklēja visi bijušie “One Direction” dalībnieki — Harijs Stailss, Zeins Maliks, Nials Horans un Luiss Tomlinsons.
Kā nesen atklāja Luiss Tomlinsons, Peina nāve satuvinājusi atlikušos grupas “One Direction” dalībniekus, tomēr vienlaikus dziedātājs atzīst, ka nav pārliecināts, vai viņu atjaunotās attiecības būs ilgmūžīgas. “Es domāju, ka mēs visi esam tik aizņemti, ka ir grūti saglabāt šo konsekvenci. Tas arī ir atkarīgs no katra cilvēka. Piemēram, Nails [Horans] — un ceru, ka viņš teiktu to pašu par mani — mēs varam neapmainīties ar īsziņām visu gadu, un tad aiziet iedzert alu un vienkārši runāt bez apstājas.”
Grupa "One Direction" izveidojās 2010. gadā, kad katrs grupas dalībnieks piedalījās kā solo mākslinieks britu dziedāšanas sacensību šovā "X faktors". Britu puišu grupa ieguva trešo vietu šovā, un pēc tam viņi noslēdza līgumu ar Saimona Kauela izklaides uzņēmumu "Syco Entertainment".
Grupa „One Direction”
Grupa kļuva par vienu no visvairāk pārdotajām puišu grupām pasaulē, pārdodot vairāk nekā 70 miljonus ierakstu visā pasaulē un izvirzoties topu augšgalā ar tādiem hitiem kā "What Makes You Beautiful", "Night Changes" un "Story of My Life". Tam sekoja koncertfilmas un ārkārtīgi apmeklētas koncerttūres.
"One Direction" paziņoja par savu darbības pārtraukšanu 2016. gadā pēc tam, kad 2015. gada martā grupu pameta Zeins Maliks. Pārējie četri grupas dalībnieki — Harijs Stails, Liams Peins, Luiss Tomlinsons un Nials Horans — turpināja kā kvartets un izdeva savu piekto albumu Made in the A.M. vēl tajā pašā gadā. Pēc albuma izdošanas viņi 2016. gadā oficiāli devās nenoteikta ilguma pārtraukumā, kas ļāva katram dalībniekam koncentrēties uz solo karjeru.
