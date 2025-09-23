Harijs Stailss piedalījies Berlīnes maratonā ar dīvainu segvārdu un satriecis fanus ar savu laiku
Harijs Stailss pārsteidzis savus fanus ar dalību ikgadējā Berlīnes maratonā un finišējis ar izcili labu laiku. "Mēs domājām, ka viņš ir dziedātājs, bet patiesībā viņš ir sportists," joko kāds no dziedātāja talanta cienītājiem.
31 gadu vecā puišu grupas „One Direction” zvaigzne skrēja kopā ar vairāk nekā 55 000 dalībnieku. Vācijas galvaspilsētā maratons ar 42,195 kilometru garo distanci notiek jau kopš 1974. gada. Iepriekš 2024. gadā Berlīnes maratons piedzīvoja savu visu laiku lielāko skrējēju skaitu. Pieteikumu sacensībām bija aizpildījuši 54 000 cilvēku, taču šogad līdz ar Hariju interese par maratonu augusi vēl vairāk.
Runājot par iespaidīgiem cipariem, tiek ziņots, ka Harijs ir uzlabojis savu personīgo rekordu maratonā, salīdzinot ar laiku, ko viņš sasniedza pirms sešiem mēnešiem, piedaloties Tokijas maratonā.
Skrienot ar segvārdu Steds Sarandoss (acīmredzot atsauce uz “Netflix” izpilddirektoru Tedu Sarandosu), Harijam izdevās uzlabot savu laiku par iespaidīgām 25 minūtēm, kas liecina, ka viņš ir smagi strādājis treniņos.
Viņa oficiālais laiks Berlīnē bija divas stundas, 59 minūtes un 13 sekundes, kas ievērojami pārspēja iepriekšējo paša rekordu - trīs stundas, 24 minūtes un septiņas sekundes - un ļāva dziedātājam finišēt mazāk nekā stundu pēc sacensību uzvarētāja Sebastiana Sova.
Pabeigt maratonu mazāk nekā trīs stundās ir liels sasniegums skrējējam, kuram sports nav ikdiena. Tas tikai parāda, cik daudz pūļu Harijs ieguldījis savos treniņos. Arī fani novērtēja šo popzvaigznes sasniegumu un daudzi slavēja viņa rezultātus vienā no prestižākajām skriešanās sacensībām pasaulē.
Lietotājs @OliverJones_X vietnē “X” rakstīja: „Mazāk par 3 stundām ir patiešām neticami slavenībai maratonā... Šis laiks viņu ierindo apmēram top 10% no visiem skrējējiem. Lielākajai daļai cilvēku vajadzētu gadiem ilgi nopietni trenēties, lai varētu pietuvoties šādam laikam.”
@_MoreThanAHAbit teica, ka ir „lepns” par hita “Watermelon Sugar” izpildītāju, bet @LizyBeth93 nosauca dziedātāju par „leģendu”. Tikmēr @HLLarrie28 rakstīja: „Man ļoti patīk šīs brīnišķīgās un pozitīvās atsauksmes, ko Harijs saņem. Viņš tās ir pelnījis!”
Vietnē “Instagramā” lietotāja SarahWiesHair izteicās: „Šis ir tik veselīgs veids, kā atbrīvot prātu un ķermeni. Manuprāt ir lieliski, ka viņš ir garo distanču skrējējs.” LBState49er slavēja Harija finiša laiku kā „ļoti iespaidīgu”, bet GabsMRivers jokojot teica: „Mēs domājām, ka viņš ir dziedātājs, bet patiesībā viņš ir sportists.”
Sestdienas vakarā “Instagram” publicētajā video Harijs redzams trenējamies Berlīnes maratonam kopā ar dažiem draugiem.