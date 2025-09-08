Kas ir 62 gadus vecā dāma pie rokas Harijam Stailsam?
Sievietes, kas ir līdzās populārajam dziedātājam Harijam Stailsam, vienmēr nonākušas uzmanības centrā. Un šī reize nav izņēmums. Visus ieinteresējis, kas ir dāma, kas turējās Harijam zem rokas, abiem šonedēļ apmeklējot kāzas Ņujorkā.
Britu dziedātājs Harijs Stailss (31) ieintriģēja fanus, kad apmeklēja Čārlza Porča un Roberta Deninga kāzas. Fotogrāfijā, kas uzņemta, kāpjot augšup pa kāpnēm, mūziķim pie rokas turas kāda noslēpumaina dāma. Drīz vien noskaidrots, ka tā ir 62 gadus vecā realitātes šova “The Real Housewives” zvaigzne Kerola Radzivila.
Ņemot vērā, ka aizvadītajā mēnesī Harijs tika romantiski saistīts ar aktrisi Zoju Kravicu, šī pāra parādīšanās bija pārsteigums. Skaistumkopšanas magnāte Kasandra Greja gan norādīja uz to, ka Harijs piedāvājis savu roku Kerolai, lai palīdzētu viņai uzkāpt pa kāpnēm kuplajā vakarkleitā.
Kerola Radzivila var būt maz zināma daudziem Harija britu faniem, bet ASV viņa ir labi pazīstama. Ilgus gadus viņa bija viena no realitātes šova “The Real Housewives” dalībniecēm. TV projektu viņa pameta, kad nolēma atgriezties pie citas savas kaislības: žurnālistikas.
Iepriekš Radzivila bija respektabla ziņu dienesta darbiniece. Divdesmit gadus viņa nostrādājusi kā producente telekanālā ABC, daļu no šī laika pavadot Irākā un gatavojot reportāžas par notikumiem Līča karā.
Kerola šobrīd ir brīva sieviete. 1999. gadā viņa piedzīvoja personīgu traģēdiju, kad pēc cīņas ar vēzi mūžībā devās viņas vīrs – Šveicē dzimušais amerikāņu filmu veidotājs un TV personība Entonijs Radzivils.
Karjeru žurnālistikā Kerola sāka astoņdesmitajos gados kā praktikante žurnālā “20/20”. Vēlāk viņa pievienojās Pītera Dženingsa dokumentālo filmu nodaļai un veidoja raidījumus par abortiem un ieroču kontroli.
Pēc gadiem, kas pavadīti informējot par Persijas līča karu, viņa 2003. gadā sešas nedēļas uzturējās Afganistānā un izpelnījās plašu atzinību ar savām reportāžām. Viņa saņēmusi trīs “Emmy” balvas, tostarp par darbu pie filmas par kājnieku mīnām Kambodžā.
Kerola savu dzīves mīlestību satika darbavietā, telekanāla ABC ziņu redakcijā. 1994. gadā viņa apprecējās ar filmu veidotāju un producentu Entoniju Radzivilu, prinča Staņislasa Radzivila dēlu un Žaklīnas Kenedijas brālēnu.