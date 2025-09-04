Harijs Stailss un Zoja Kravica iemūžināti sadevušies rokās. Baumo, ka viņi ir “draugi ar priekšrocībām”
Dziedātājs Harijs Stailss un aktrise Zoja Kravica nofotografēti, sadevušies rokās, pastaigājoties Ņujorkā. Tiek baumots, ka viņi esot "draugi ar priekšrocībām".
36 gadus vecā Zoja un bijušais puišu grupas "One Direction" dalībnieks, 31 gadu vecais Harijs, tika redzēti kopā, baudot pēcpusdienas pastaigu. Paparaci abus nesen iemūžināja līdzīgā pastaigā Romā, kam sekoja arī nakts Londonā.
Zoë Kravitz and Harry Styles held hands during a low-key outing in Brooklyn, New York, Wednesday, in pictures exclusively obtained by Page Six. 👀 pic.twitter.com/0EGzB2FW01— Page Six (@PageSix) September 3, 2025
Taču, lai gan abi izskatījās kā pāris, kāds iekšējais avots apgalvoja, ka viņu attiecības ir vairāk "draugi ar priekšrocībām", tātad intīmas attiecības bez saistībām. “Abi vienkārši izbauda laiku kopā un nav ekskluzīvi,” norādījis avots.
Harijs un Zoja sākuši satikties pēc viņas jaunākās filmas "Pieķerts nozieguma vietā" pirmizrādes, kuru viņa apmeklēja kopā ar kolēģiem Metu Smitu un Ostinu Batleru.
Kāds avots apgalvoja: “Harijs un Zoja bija paslēpušies stūrī un skūpstījās kā pusaudži. Viņi izskatījās patiešām pieķērušies viens otram un nešķita, ka viņiem rūp, vai kāds viņus redz skūpstāmies.”
Vēl nesen Zoja tika saistīta ar savu kolēģi Ostinu Batleru, kad abi acīmredzami flirtēja viens ar otru uz sarkanā paklāja. Gan Zoja, gan Ostins nesen izšķīrās no saviem partneriem, un kāds avots apgalvoja: “Abi ļoti labi sader.”