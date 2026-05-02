Dziedātājs Luiss Kapaldi atklāti pastāsta par skūpstu ar Hariju Stailsu
Skotu dziedātājs un dziesmu autors Luiss Kapaldi atklājis detaļas par savu slaveno skūpstu ar Hariju Stailsu. Viņš kolēģi uz lūpām noskūpstīja “Brit Awards” balvu ceremonijas vakarā 2023. gadā.
29 gadus vecais skotu dziedātājs Luiss Kapaldi nesenā intervijā Kalebam Simpsonam pastāstījis par negaidīto skūpstu, īpaši izceļot bijušā “One Direction” dalībnieka “jaukās lūpas”. Viņš teica: “Tas bija ļoti jauks, mazs mirklis. Es nezināju, ka tas notiks.” Uz ko Simpsons atbildēja: “Acīs bija redzama piekrišana.” Kapaldi turpināja: “Jā, piekrišana bija — es to redzēju. Viņš pats man pamāja no otras telpas puses.”
Sarunas turpinājumā skotu dziedātājs atklāja, ka viņš kādu laiku šo skūpstu pieminējis savos iepazīšanās profilos, lai atstātu iespaidu uz sievietēm, vienlaikus piebilstot, ka šobrīd ir viens. “Es ne ar vienu netiekos. Esmu brīvs. Vairs neesmu iepazīšanās vietnēs. Cilvēki pamazām no tām pazūd,” intervijā norādīja Kapaldi.
Savukārt par Hariju Stailsu šobrīd tiek ziņots, ka pēc astoņu mēnešu ilgām attiecībām ar Zoju Kravicu pāris ir saderinājies. “Page Six” vēsta, ka 32 gadus vecais mūziķis un 37 gadus vecā filmas “Betmens” aktrise, gatavojas kāzām, un kāds avots atklāj, ka Stailss ir “pilnībā viņas apburts”.
“Viņš Zojas dēļ pat no klints nolektu,” izteicies informācijas avots. Savukārt Kravica jūtoties kā “septītajās debesīs”. Paziņa piebilda, ka “neviens viņu tuvāko cilvēku lokā par šo saderināšanos nav pārsteigts”.
Ja baumas ir patiesas, Stailsam šī ir pirmā saderināšanās. Kravica iepriekš bija precējusies ar aktieri Karlu Glusmanu (38). Viņi apprecējās 2019. gadā, bet izšķīrās 2021. gadā. Viņa bija arī saderinājusies ar aktieri Čeningu Tatumu (45), taču abi izšķīrās 2024. gada oktobrī pēc trīs gadu attiecībām.