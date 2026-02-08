Eštons Kačers izstāsta smieklīgu atgadījumu, kā izgāzies, neatpazīstot Hariju Stailsu
Holivudas aktieris Eštons Kačers dalījās ar retu stāstu par savu pirmo sastapšanos ar Hariju Stailsu.
47 gadus vecais aktieris pēdējā laikā ir nonācis uzmanības centrā, pateicoties jaunajam “Disney+” seriālam “The Beauty”. Eštons kopā kolēģi Entoniju Ramosu nesen viesojies “Capital FM” studijā, kur ne tikai runāja par sava jaunā šova ideju, bet arī dalījās ar jautru stāstu par to, kā viņš nav atpazinis bijušo “One Direction” dalībnieku Hariju Stailsu, kad sastapās ar viņu vienā ballītē.
Aktieris pastāstīja, ka dzīvojis kopā ar sievu Milu Kunisu rajonā, kur viņu kaimiņiene bijusi populārā britu dziedātāja Adele. Viņi sadraudzējušies ar hita “Hello” izpildītāju un Adele vēlāk uzlūgusi pāri uz savām karaoke tematikā ieturētajām dzimšanas dienas svinībām.
Kačers bijis noskaņots uzdziedāt saviesīgajā ballītē, bet tad viņam dūša saskrējusi papēžos. “Es iegāju, un tur tobrīd dziedāja Adele. Nodomāju, ka es noteikti nedziedāšu. Tas būtu muļķīgi.” Viņš turpināja: “Un tad piecēlās kāds cits puisis, viņš bija apģērbā, kas mazliet atgādināja Elvisu Presliju. Viņš nodziedāja dziesmu, un es nodomāju – vecīt, šis puisis gan ir labs!”
Eštons pēc tam paskatījies uz Milu un pateicis, ka viņaprāt šis viesis ir īsts “karaoke meistars”. Vēlāk Kačers uzrunājis kādus puišus, kas bija viņa kaimiņi un atzinās: “Vīri,
šim puisim noteikti jābūt kādam, kas regulāri dzied karaoke.” Viens no viņiem man atbildēja: “Tas ir Harijs Stailss.” Kačers atzina, ka šajā mirklī juties gaužām apmulsis.