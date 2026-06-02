Princim Harijam būs jāatsakās no greznās mājas un jālūdz piedošana
Karaliskās ģimenes eksperti komentējuši ziņas par prinča Harija un Meganas Mārklas iespējamajām finansiālajām grūtībām. Viens no komentētājiem paudis viedokli, ka pāris ir “palaidis garām” savu iespēju un Harijam būtu jācenšas atjaunot attiecības ar karalisko ģimeni.
Princim Harijam ieteikts atjaunot attiecības ar ģimeni un “lūgt piedošanu” pēc tam, kad izskanējušas ziņas par Meganas Mārklas centieniem atsākt aktrises karjeru. Plašsaziņas līdzekļos parādījusies informācija — kuru pati Megana noliedz —, ka Saseksas hercogiene “aktīvi meklē aktrises darbu”, jo pāra ienākumi sarūk. Turklāt tiekot apsvērta arī pārcelšanās no viņu 14 miljonus dolāru vērtās savrupmājas Kalifornijā uz pieticīgāku mājvietu.
Raidījumā “Royals Uncensored”, kas ir Pīrsa Morgana šova “Piers Morgan Uncensored” papildprojekts, eksperte Morīna Kalahana raidījuma vadītājai Džo Elvinai sacīja, ka amerikāņu sabiedrībā valda uzskats — Meganai “vairs nav ceļa atpakaļ”. Pēc viņas domām, hercogiene pati ir sarāvusi visas saites ar agrāko dzīvi.
“Amerikā uzskata, ka Meganai iespēja atgriezties jau sen ir zudusi – viņa pati ir sadedzinājusi visus tiltus,” Kalahana izteicās “YouTube” kanālā esošajā šovā.
Viņa arī norādīja, ka pārim kļūst arvien grūtāk gūt ienākumus no tā, kas iepriekš bija viņu lielākais trumpis — saiknes ar Lielbritānijas karalisko ģimeni un stāstiem par tās aizkulisēm. Informācijas straume, uz kuras balstījās viņu popularitāte, esot izsīkusi.
“Tāpēc arī parādās runas, ka viņiem varētu nākties pārdot savu 14 miljonu dolāru vērto māju Montesito. Jaunākajā publikācijā izdevumā “New York Post” teikts, ka Megana to noliedz, taču vienlaikus tiek ziņots, ka viņa ‘aktīvi meklē aktrises darbu’. Ņemot vērā viņas līdzšinējo statusu, tas būtu ievērojams solis atpakaļ,” norādīja eksperte.
Raidījuma vadītāja jautāja, kādu izeju no situācijas eksperte saskata, ja pāra finansiālās grūtības patiešām ir tik nopietnas. Kalahana atbildēja: “Manuprāt, Harijam būtu jādara kaut kas tāds, uz ko viņš, iespējams, vairs nav spējīgs — jāatzīst savas kļūdas un jālūdz piedošana. Ar pacietīgu, pazemīgu darbu jāatgūst kaut neliela daļa zaudētās uzticības.”
“Sarunas sākumā mēs apspriedām prinča Viljama teikto par sarežģīto periodu, ko piedzīvoja Ketrīna, kā arī par viņas veiksmīgo vizīti Itālijā bez dzīvesbiedra. Visā šajā situācijā ir gandrīz šekspīriska ironija. Ja Megana un Harijs būtu pacietīgi gaidījuši savu brīdi, strādājuši un nepievērsuši sev lieku uzmanību, tad laikā, kad Viljams un Keita piedzīvoja tik sarežģītu gadu, tieši viņiem būtu pavērusies iespēja izcelties un parādīt, uz ko ir spējīgi. Taču viņi šo iespēju palaida garām,” rezumēja Kalahana.