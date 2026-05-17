Šodien 23:23
Slavenības vairs nesteidz draudzēties ar Meganu Mārklu
Kāds avots atklājis, kāpēc neviens nevēlas pavadīt laiku kopā ar Meganu Mārklu laikā, kad izskan apgalvojumi, ka viņa sastrīdējusies ar saviem slavenajiem draugiem.
Iepriekš tika uzskatīts, ka Saseksas hercogam un hercogienei ir tuvas attiecības ar tādām slavenībām kā Džordžs un Amala Klūniji, Deivids Bekhems un Opra Vinfrija.
Saseksas hercogs un hercogiene savulaik tika saistīti ar šo slavenību loku, radot iespaidu, ka viņiem ir plašs un ietekmīgs draugu loks Holivudā un ārpus tās. Tomēr pēdējā laikā izskanējuši apgalvojumi, ka daļa šo attiecību esot atdzisusi vai arī nekad nav bijusi tik tuva, kā publiski šķitis.
Informēts avots apgalvo, ka Megana un Harijs mīl slavenus cilvēkus un bieži piemin pazīstamus vārdus. Skaidrojot, kāpēc šķiet, ka neviens nevēlas būt saistīts ar Meganu, kāds avots piebildis, ka, viņaprāt, iemesls ir cilvēku bažas, ka viņa varētu izmantot viņu vārdu savā labā.