Latvijā sākusies meteoroloģiskā vasara
Jūnija pirmajā dienā vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija.
Atbilstoši provizoriskiem datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. jūnijā Latvijā sasniedza +15 grādus, un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā temperatūra būs augstāka par +15 grādiem.
Meteoroloģiskā vasara sākas, kad piecas diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz +15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām.
1. jūnijs ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara klimatiskās normas periodā.
Pērn meteoroloģiskā vasara valstī vidēji sākās 13. jūnijā, bet Daugavpilī un Rēzeknē tās sākums bija jau 17. aprīlis.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem jūnijs Latvijā gaidāms aptuveni divus grādus siltāks par normu, arī vasara kopumā tiek prognozēta siltāka nekā parasti.