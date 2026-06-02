Regnāra Vaivara un Madaras Botmanes ģimenē piedzimis otrs dēls. Tēvs arī viņam dod latvisku vārdu

Režisora Regnāra Vaivara un aktrises, tērpu mākslinieces Madaras Botmanes ģimenē 12. maijā piedzimis otrs dēls. Tētis mazajam devis vārdu Ritums.
Gan vecākā dēla trīsgadnieka Zemgus, gan Rituma vārda idejas autors ir tētis Regnārs. Sākotnēji, gaidot mazuli, pāris aizdomājies, ka otrs bērniņš varbūt būs meita. “Tajā brīdī, kad uzzinājām, ka mums būs otrs puika, man mistiskā veidā iešāvās prātā, ka dēls būs Ritums. Mamma sākotnēji neakceptēja manu izvēli, bet, kad nevarējām atrast nevienu piemērotāku vārdu, tad arī viņa piekrita,” režisors stāsta žurnālam "Kas Jauns". Vecākiem bijis arī svarīgi, lai otrajam dēlam, tāpat kā pirmajam, ir latvisks vārds.
Kopš Madara ar jaundzimušo Ritumu ir mājās no slimnīcas, visa ģimene kopā dodas pastaigās. Vecākais dēls Zemgus par brālīti priecājas: “Pagaidām viņam jaunākais brālis netraucē. Nav arī manīts, ka Zemgus būtu greizsirdīgs tāpēc, ka mamma un tētis uzmanību pievērš jaunākajam brālim. Es arī cenšos ļoti daudz laika veltīt Zemgum, lai viņš nejustu, ka mamma brīžiem ir vairāk aizņemta ar mazo brāli. Bijām satraukušies, kā Zemgus uzņems brāli, taču ir ļoti harmoniski.”
Regnārs priecājas par ģimenes pieaugumu un ir lepns, ka kļuvis par divu dēlu tēti: “Cerams, tas paildzinās manu mūžu!” Tētis atzīst, ka cenšas būt palīgs un atbalsts sievai. “Par laimi, man tagad ir brīvāks laiks un nav iestudējumu, līdz ar to varu būt mājās un palīdzēt. Arī Madara pašlaik ir bērna kopšanas atvaļinājumā. Šī vasara mums visiem būs kopā.”
Latvijas Nacionālā teātra aktrise un tērpu māksliniece Madara Botmane un režisors Regnārs Vaivars ir pāris kopš 2010. gada. Viņi apprecējās 2014. gadā slepenā ceremonijā Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzē.
"Kas Jauns" jau vēstīja, ka pārim dokumentos lasāms uzvārds – Vāgentroci, kas ir Regnāra dzimtas uzvārds. Skatuves mākslinieki juridiski ir atvadījušies no saviem dzimtajiem uzvārdiem, ar tiem paliekot zināmi tikai radošajā apritē. Dokumentos viņi un abu bērni ir godājami par Vāgentrociem.