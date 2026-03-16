Megana Mārkla pārdod iespēju ar viņu nofotografēties gaidāmā ceļojuma laikā
Saseksas hercogiene Megana Mārkla nākamajā mēnesī dosies uz Sidneju, lai piedalītos „meiteņu nedēļas nogales” retrītā. Biļetes uz šo atpūtas un pašizaugsmes pasākumu maksā tūkstošus, jo tajā iekļauts arī grupas foto ar pašu Meganu.
Princis Harijs ar sievu nākamajā mēnesī dosies pseido-karaliskajā vizītē uz Austrāliju un Megana būs galvenā viešņa dāmu retrītā Sidnejā. Saseksas hercogiene runās nedēļas nogales pasākumā, kā arī uzstāsies grandiozajās vakariņās, kur VIP biļešu īpašniekiem būs iespēja kopā ar viņu nofotografēties.
Fani ir šokēti par biļešu cenām, kas ir, sākot no 2699 Austrālijas dolāriem (1658 eiro). Šī cena iekļauj dalībnieču naktsmītnes viesnīcā pie okeāna un piekļuvi trīs dienu pasākumiem, tostarp gala vakariņām, jogas un meditācijas sesijām un disko ballei.
Tie, kas vēlas būt vēl tuvāk Meganai, var iegādāties VIP biļetes, kas tiek pārdotas par 3199 Austrālijas dolāriem (1965 eiro) vienai personai. Papildus nedēļas nogales aktivitātēm šī biļete nodrošina sēdvietu priekšējās divās rindās svinīgajās vakariņās ar Meganu, kā arī grupas fotogrāfiju kopā ar Saseksas hercogieni.
Tas nozīmē, ka piemaksājot papildus 500 Austrālijas dolāru, Meganas lielākie fani var iegūt grupas bildi ar hercogieni viņas retajā Sidnejas vizītē.
Reklāma par pasākumu, kas norisināsies no 17.-19. aprīlim, vēsta: "Meiteņu nedēļas nogale kā neviena cita! Neaizmirstama nedēļas nogale sievietēm, kas gatavas atjaunoties, atgūt spēkus spēkus un izbaudīt patiesu prieku. Pievienojieties mums intīmā luksusa nedēļas nogalē pie okeāna, kas paredzēta sievietēm, lai kopīgi izdzīvotu iedvesmojošas sarunas, relaksāciju, smieklus un gūtu neaizmirstamu pieredzi."
Megana un Harijs apskauj fanus Austrālijas un Jaunzēlandes vizītes laikā
Pēdējo reizi, kad Saseksas hercogiene apmeklēja Austrāliju, viņa it kā izteica neapmierinātību, ka netiekot apmaksāta tikšanās ar tautu. Par to savulaik bija rakstīts grāmatā par karalisko ģimeni. Harijs un Megana pēdējo reizi Austrālijā bija 2018. gadā, kad tur pavadīja 16 dienas. Ceļojums uz Austrāliju, Fidži, Tongu un Jaunzēlandi bija pirmā karaliskā vizīte, kurā viņi devās kā precēts pāris.
Viesošanās laikā milzīgi pūļi bija ieradušies, lai redzētu Hariju un Meganu, apmeklējam šīs valstis un piedalāmies 76 pasākumos. Grāmatā, kuru uzrakstījis bijušais “The Times” karaļnama korespondents Valentains Lovs, apgalvots, ka Megana „izbaudīja uzmanību”, ko saņēma, bet nesaprata sveicināšanas ar tautu jēgu.
Lovs grāmatā "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" rakstīja, ka Saseksas hercogiene demonstrējusi “neparasti brīvu pieeju karaliskajiem pienākumiem”, kas „ļoti iepaticies Austrālijas sabiedrībai”. Tomēr, neskatoties uz to, ka viņa tika slavēta kā „iedvesmojošs paraugs”, karaļnama eksperts atklāja, ka aizkulisēs valdījusi cita situācija.
Hercogiene Megana un princis Harijs viesojas Austrālijā
Grāmatā teikts: "Lai gan viņa izbaudīja uzmanību, Megana neizprata visus šos sveicināšanās pasākumus un rokasspiedienus ar neskaitāmiem svešiniekiem." Atsaucoties uz vārdā neminētiem personāla darbiniekiem, grāmatā teikts, ka Megana dzirdēta sakām: "Es nespēju noticēt, ka man par to nemaksā."