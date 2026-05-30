Megana Mārkla dažas dienas pēc prinča Viljama neierasti personīgā stāsta par ģimenes dzīvi atklāj savu bērnu iesaukas
Saseksas hercogiene Megana Mārkla jaukā video atklājusi, ka viņai, princim Harijam, princim Ārčijam un princesei Lilibetai katram ir sava iecienītākā ievārījuma garša.
Stāstot par sava zīmola “As Ever” zaptēm un ģimenes iecienītajām garšām, viņa atklāja iesaukas, kā dēvē bērnus — princi Ārčiju un princesi Lilibetu. Video publicēts viņas dzīvesstila zīmola “Instagram” kontā.
Nelielajā video fragmentā 44 gadus vecā Megana redzama ar apsietu baltu priekšautu, rosoties virtuvē, kas šķiet, nav viņas Montesito mājā, kur hercogiene dzīvo ar princi Hariju un bērniem. Video viņa teica: “Katram mūsu ģimenē ir sava iecienītākā garša. Mans vīrs dievina aveņu ievārījumu!”
Pēc tam viņa piebilda, ka Lila — četrgadīgā Lilibeta — visvairāk iecienījusi zemeņu ievārījumu, savukārt Ārčam — septiņgadīgajam princim Ārčijam — patīk abas garšas. “Bet man patīk marmelāde,” viņa sacīja, runājot par savu apelsīnu marmelādi no “As Ever” kolekcijas.
Šis ieraksts, šķiet, tapis, lai reklamētu Meganas zīmola trīs augļu ievārījumu komplektu, kas viņas mājaslapā maksā 36 dolārus. Bet, ja ir vēlēšanās burciņas iegūt iesaiņotas kā dāvanu, tad pasūtījums izmaksās 42 ASV dolārus.
Aprakstā norādīts: “Iedvesmojoties no ievārījumiem, ko Megana gadiem ilgi gatavojusi savā virtuvē un dalījusies ar citiem, katra džems tapis nelielā partijā ar rūpīgi sabalansētu garšu. Spilgti, ar izteiktu augļu aromātu, vieglu skābenumu un maigu citrona noti — šie ievārījumi radīti tā, lai izceltu katra augļa dabisko būtību, to nepārspīlējot.”
Prinča Viljama atzīšanās par ievārījumu
Karaliskās ģimenes fani salīdzinājuši Meganas “As Ever” jaunākos ierakstus ar nesenu prinča Viljama interviju. Princis pastāstīja, ka viņam uz angļu tējas maizītes jeb skones vispirms patīk uzsmērēt ievārījumu un tikai tad biezu saldo krējumu — tieši tāpat kā viņa vecmāmiņai karalienei Elizabetei II. Dažas stundas vēlāk Megana publicēja savu tējas maizīšu recepti.
Arī princis Viljams radio intervijā “Heart FM” runāja par ievārījumu. Velsas princis atklāja, ka rīta brauciens uz skolu kopā ar Džordžu, Šarloti un Luisu, ir “haotisks”. Nākamais Lielbritānijas karalis stāstīja, ka ģimene bieži ēd maizītes ar ievārījumu, kad ir ceļā. Īpaši tās iecienījis jaunākais dēls, astoņgadīgais princis Luiss. “Mašīnā parasti tiek apēsts ļoti daudz ievārījuma maizīšu,” atzinās Viljams. “Luiss atstāj ievārījuma nospiedumus pa visu salonu, kas, protams, ir īsta svētība.” Arī karalim Čārlzam ir sava ievārījumu līnija, ko ražo viņa Haigrovas īpašums.
Ģimenes svinības
Megana un Harijs nesen mājās nosvinējuši savu astoto kāzu gadadienu — ar citronu un plūškoka ziedu kūku, kāda bija arī viņu 2018. gada kāzās, kā arī bronzas pingvīnu skulptūru dāvanā, jo “pingvīni izvēlas vienu partneri uz mūžu”.
“Kad mamma un tētis saderinājās, mēs sarīkojām ballīti draugiem, un lūdzām visiem uzvilkt dzīvnieku kostīmus. Mēs bijām pingvīni, jo viņi dzīvo kopā visu mūžu,” video dzirdama Megana, stāstot Ārčijam un Lilibetai.
Citā video Ārčijs un Lilibeta dziedāja vecākiem “priecīgu gadadienu”, izpildot to “Daudz baltu dieniņu” melodijā, bet Harijs uz aploksnes rakstīja savai “vienīgajai un neatkārtojamajai”.