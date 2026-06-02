Pareizie aizkari var ietaupīt naudu un uzlabot komfortu. Ko vērts zināt?
Aizkari mājoklī nav tikai dekoratīvs elements – tie ietekmē gan telpas apgaismojumu un temperatūru, gan akustiku un privātumu. Interjera dizainere skaidro, kā izvēlēties aizkarus, lai tie ne tikai labi izskatītos, bet arī uzlabotu ikdienas komfortu.
Pavasaris jau rit pilnā sparā, un, visticamāk, logu mazgāšanas darbi lielākajā daļā mājokļu jau ir aiz muguras. Taču, kā nereti gadās, tieši pēc tam uzmanības centrā nonāk nākamais elements mājokļa pavasara ģenerālajā tīrīšanā – aizkari. Vai tie joprojām pilda savu funkciju? Īpaši pavasarī un vasarā, kad dienas kļūst garākas un vakari – gaišāki, logi biežāk ir atvērti, telpā ieplūst gan ielas skaņas, gan siltums, un aizkari vairs nav tikai vizuāls akcents. Tie nosaka, cik daudz gaismas ienāk telpā, cik ātri tā uzsilst un pat to, cik “klusa” šķiet vide. Par to, ko ņemt vērā izvēloties aizkarus, stāsta “Merko mājas” interjera dizaina projektu vadītāja Ieva Nagle-Melnalksne.
Privātums un gaišums mājoklī: kā atrast zelta vidusceļu?
Dienas gaisma ir būtisks telpas uztveres un labsajūtas faktors, taču tikpat nozīmīga ir privātuma un drošības sajūta. Tā kā katras telpas vajadzības atšķiras, svarīgi izvērtēt, kā telpa tiek izmantota dienas gaitā. Aizkari ir funkcionāls telpas dekora elements, kas var kalpot kā vizuāls akcents. Lai radītu plašākas telpas iespaidu, ieteicams izvēlēties aizkarus gaišos un neitrālos toņos, kas veicina gaismas atstarošanos. Šāds risinājums ne tikai vizuāli paplašina telpu un rada viegluma sajūtu, bet arī uzlabo tās akustiskās īpašības, vienlaikus nodrošinot vienmērīgu dabiskās gaismas izkliedi telpā.
Aizkari ir kā filtrs – tie pasargā no kaimiņu skatieniem, tajā pašā laikā saglabājot telpā ieplūstošo dabiskās gaismas apjomu. Tam vislabāk noderēs:
- Gaisīgi materiāli: plāns tills, voile audums vai kokvilna;
- Dabīgas tekstūras: lins vai lina maisījumi mājīgai noskaņai;
- Funkcionāli risinājumi: daļēji caurspīdīgas rullo vai romiešu žalūzijas.
Logiem, kas vērsti pret ielu, efektīvs veids ir aizkaru kombinēšana: kāds no plānajiem dienas aizkariem, žalūzijām kombinācijā ar biezāka auduma aizkariem. Tas ļauj dienas laikā saglabāt plašuma sajūtu, bet vakarā, ieslēdzot mākslīgo apgaismojumu, pilnībā norobežoties no ārpasaules un radīt privātu, mājīgu sajūtu.
Troksnis aiz loga? Risinājums slēpjas pareizā auduma izvēlē
Pilsētās, kur troksnis nekad neapstājas – satiksme, kaimiņi un pats pilsētas ikdienas ritms – klusums var kļūt par īstu komfortu. Skaņa telpā pārvietojas viļņu veidā, atstarojoties no cietām virsmām, piemēram, stikla, koka vai flīzēm. Savukārt, nonākot saskarē ar mīkstiem, porainiem materiāliem kā audums, šie viļņi tiek absorbēti un izkliedēti, tādējādi samazinot gan atbalsi, gan no ārpuses dzirdamo troksni. Aizkari, protams, neaizstāj profesionālus akustiskos risinājumus, taču tie būtiski ietekmē to, kā mājoklis “skan” un kā tajā jūtamies.
Aizkaru efektivitāte trokšņa samazināšanā ir atkarīga no trim galvenajiem faktoriem:
- Svara: jo smagāks audums, jo vairāk skaņu tas spēj absorbēt.
- Biezuma: blīvi austi materiāli labāk aiztur skaņas vibrācijas un neļauj tām izplatīties tālāk.
- Pārklājuma: jo lielāku laukumu aizkari nosedz, jo efektīvāk tie palīdz kontrolēt un mazināt troksni telpā. Aizkariem būtu jānosedz ne tikai logs, jo skaņa var iekļūt arī caur dažādām spraugām ap logu. Tāpēc tie jāizvieto tā, lai pēc iespējas pilnīgāk nosegtu visu loga zonu.
Telpās, kur svarīga ir klusāka vide, piemēram, guļamistabās vai telpās ar logiem uz ielas pusi, kur tie bieži tiek turēti atvērti, ieteicams aizkarus veidot slāņos, kombinējot dažāda blīvuma audumus. Tas palīdzēs kontrolēt gan gaismu, gan troksni, vienlaikus izvēloties smagus un blīvus materiālus kā samts, zamšs, vilna, bieza kokvilna vai termo aizkari.
Patīkams vēsums vasarā, siltums ziemā: kā aizkari regulē temperatūru?
Termo aizkari jeb siltumizolējošie aizkari ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzlabot mājokļa energoefektivitāti, vienlaikus saglabājot arī komfortu telpās. Tie ir veidoti no vairākiem slāņiem vai īpašiem audumiem, kas palīdz samazināt siltuma apmaiņu caur logiem – vienu no galvenajiem enerģijas zudumu avotiem mājoklī. Papildu siltumizolējošs oderējums, blīvi audumi, piemēram, poliestera maisījumi, samts vai cieši austa kokvilna, kā arī vairāku slāņu konstrukcija palīdz uzturēt patīkamu iekštelpu temperatūru visa gada garumā. Ziemā šie aizkari darbojas kā papildu siltumizolācijas slānis, kas palīdz samazināt siltuma zudumu, savukārt vasarā palīdz ierobežot saules starojuma un siltuma iekļūšanu telpā, tādējādi mazinot telpu pārkaršanu un nepieciešamību pēc kondicioniera vai ventilatora. Šis risinājums ir īpaši piemērots dzīvojamām telpām, piemēram, viesistabai un guļamistabai, kur ir svarīga gan temperatūras regulēšana, gan gaismas kontrole.
Jauni aizkari nav vienīgais risinājums: kā iedot “otro dzīvi” esošajiem?
Ja šķiet, ka esošie aizkari vairs nepilda savu funkciju, ne vienmēr nepieciešama to tūlītēja nomaiņa. Visbiežāk pietiek ar minimāliem uzlabojumiem, ko var paveikt mājas apstākļos, lai uzlabotu gan komfortu, gan telpas vizuālo tēlu. “Merko mājas” interjera dizainere iesaka apsvērt šos praktiskos risinājumus:
- Pievienojiet oderi: ja aizkari ir pārāk plāni vai laiž cauri gaismu, tos iespējams papildināt ar oderi, piemēram, gaismas necaurlaidīgu vai termoizolējošu audumu, kā arī jebkuru citu biezāku materiālu. Oderi aizkariem var viegli piestiprināt arī mājas apstākļos, izmantojot gludināmo līmlenti vai to iešujot. Šāds risinājums palīdzēs uzlabot gan privātumu, gan gaismas un temperatūras kontroli telpā.
- Kombinējiet materiālus: a tomēr ar rokdarbiem neesat uz “Tu”, praktisks risinājums nav uzreiz nomainīt visus aizkarus, bet tos kombinēt. Piemēram, ja nepieciešams lielāks privātums, esošajiem aizkariem var pievienot dienas aizkarus vai žalūzijas. Ja tie šķiet pārāk plāni, var papildināt ar biezākiem aizkariem, savukārt, ja par īsu – izvēlēties garākus, kas sniedzas līdz grīdai. Šāda pieeja ļauj gan ietaupīt līdzekļus, gan brīvāk eksperimentēt ar dažādiem audumiem, radot interesantus un individuālus risinājumus interjerā.
- Pārskatiet aizkara stangas novietojumu: aizkariem jāsniedzas vismaz 10 - 15 cm aiz loga rāmja katrā pusē un augšpusē. Spraugas ļauj iekļūt gan gaismai, gan aukstumam un troksnim. Ja tie ir pārāk šauri vai īsi, apsveriet garākas stangas uzstādīšanu, kas ļaus platāk pavērt aizkarus, vai tās pacelšanu tuvāk griestiem, kas funkcionāli palielinās loga atvērumu, kā arī vizuāli pacels telpas griestu augstumu un uzlabos aizkaru pārklājuma laukumu telpā.
- Piešķiriet aizkariem jaunu elpu: ja aizkari savu funkciju joprojām pilda, bet vairs neapmierina to vizuālais izskats, bieži pietiek ar nelieliem uzlabojumiem. Izgludināšana, ķīmiskā tīrīšana, jauni stiprinājumi vai dekoratīvi elementi, piemēram, savilcēji, var būtiski atsvaidzināt aizkaru izskatu un likt tiem izskatīties kā jauniem.
Nelieli pielāgojumi var būtiski uzlabot gan aizkaru funkcionalitāti, gan kopējo mājokļa sajūtu, bez nepieciešamības veikt lielus ieguldījumus. Ja audums ir izdilis, izbalējis vai pārāk plāns, uzlabojumi var nebūt pietiekami. Šādā gadījumā vērts apsvērt jaunu aizkaru izvēli.