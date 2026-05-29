Megana Harijam izvirzījusi ultimātu, kas var saasināt karaliskās ģimenes drāmu
Saseksas hercogiene Megana Mārkla, kā tiek ziņots, savam vīram princim Harijam izvirzījusi ultimātu.
Tiek apgalvots, ka Megana Harijam paziņojusi — viņa viņam nepievienosies, ja Harijs šovasar dosies uz Balmoralu, lai pavadītu laiku kopā ar karali Čārlzu. Tiek uzskatīts, ka Saseksas hercogam un hercogienei pirms dažām nedēļām bijis strīds par braucienu uz Apvienoto Karalisti, kura laikā Megana vīram pateikusi: “Es nebraukšu.”
To apgalvojis kāds informācijas avots, kurš izdevumam “Heat” sacījis, ka pāra strīds noticis šā mēneša sākumā, pirms Megana devās uz Šveici, lai piedalītos kādā pasākumā.
Avots apgalvoja: “Situācija saasinājās vien dažas stundas pirms Meganas izlidošanas uz Ženēvu, un pēc tam viņa ar Hariju kādu laiku nerunāja. Kamēr Megana bija prom, viņas māte Dorija uzturējās viņu mājās, tāpēc Megana ar viņu sazinājās videozvanos, lai aprunātos ar bērniem.”
“Meganas konflikts ar Hariju bija nopietns, un viņa negrasās piekāpties. Viņa Harijam pateikusi, lai viņš uz Apvienoto Karalisti dodas bez viņas, jo viņa nekādā gadījumā nepievienosies. Megana nevēlas ne sevi, ne bērnus pakļaut šai drāmai.
“Tā kā bērniem drīz sāksies vasaras brīvlaiks, Harijs ir panikā. Viņš baidās, ka šoreiz ir pārāk tālu aizgājis attiecībās ar Meganu, un, ja viņš izvēlēsies doties uz Apvienoto Karalisti, viņam nāksies samierināties ar realitāti — vasaru pavadīt šķirti no sievas un bērniem, kamēr attiecības ar pārējo ģimeni joprojām ir sarežģītas,” pauda avots.
Harijs un Megana no karaliskās ģimenes priekšplāna aizgāja 2020. gadā — sākumā paziņojot, ka atkāpjas no vecāko karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem, bet 31. martā oficiāli noslēdzot savu laiku kā strādājošie karaliskās ģimenes pārstāvji. Kopš tā brīža pagājuši jau vairāk nekā seši gadi, taču spriedze starp Saseksas pāri un karalisko namu joprojām nav rimusies.