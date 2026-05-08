Harijs un Megana kļuvuši par apsmieklu kaimiņu vidū
Tiek apgalvots, ka princis Harijs un Megana Mārkla kļuvuši par “apsmieklu” kaimiņu vidū Montesito, Kalifornijā.
Saseksas hercogs un hercogiene pēc aiziešanas no britu karaliskās ģimenes 2020. gadā un pārcelšanās uz ASV dzīvo savā greznajā mājā Santabarbarā, Kalifornijā.
Kopš tā laika viņi iekārtojušies savā luksusa savrupmājā, kur dzīvo kopā ar abiem bērniem — princi Ārčiju un princesi Lilibetu. Taču, kā vēsta mediji, kaimiņi par pāri “zobojas”, jo viņi neesot ķērušies klāt savrupmājas “novecojušajam” stilam.
“Chateau of Riven Rock” atrodas vēsturiskajā Riven Rock rajonā un veidota franču Provansas stilā. Ēka celta 2003. gadā, un to projektējis Terijs Kaningems uz zemes, kas 1890. gados bijusi daļa no sākotnējā Makormiku ģimenes īpašuma.
Tiek ziņots, ka Saseksas pāris 2020. gadā par īpašumu samaksājis aptuveni 10 miljonus mārciņu. Taču, pēc tuvumā dzīvojošo teiktā, viņi neesot daudz darījuši, lai īpašumu modernizētu.
Žurnālists Toms Saikss savā “Royalist” podkāstā sacīja: “Pagājušajā nedēļā biju Ņujorkā un satikos ar kādu cilvēku, kurš dzīvo diezgan netālu no viņiem. Viņš man teica, ka māja, kurā viņi dzīvo Montesito, ir tāds kā apsmiekls.”
Viņš piebilda: “Tas savā ziņā ir apkaunojoši, jo Amerikā, ja esi miljardieris un nopērc māju par 14 miljoniem ASV dolāru, kas ir pirmā lieta, ko dari? Nojauc to, vai vismaz pārveido, vai ne?”
Saikss apgalvoja, ka Saseksas hercogs un hercogiene it kā joprojām “staigā pa virtuvi, kas izskatās gluži kā no “Olive Garden” restorāna”.
Harija un Meganas luksusa īpašums Montesito aizņem kopumā piecus akrus zemes. Tajā ir deviņas guļamistabas, 16 vannasistabas, baseins un tenisa korts, kā arī plaši dārzi un pašiem sava vistu kūts, ko pāris nodēvējis par “Archie’s Chick Inn”.
Īpašumā ir arī garāža piecām automašīnām, viesu nams, spa zona, vīna pagrabs, sporta zāle, bibliotēka un tējas namiņš, kā arī citas luksusa ērtības.
Saseksas pāris retus ieskatus savā mājā rādījis “Netflix” dokumentālajā seriālā “Harry & Meghan”, kā arī sociālajos tīklos.