Keitijas Perijas žests uzkurina baumas: vai viņa gaida bērniņu no Džastina Trudo?
Pēdējās dienās sociālajos tīklos strauji izplatījušās baumas par popzvaigznes Keitijas Perijas grūtniecību.
Keitijas Perijas un bijušā Kanādas premjerministra Džastina Trudo straujais romāns nonāca virsrakstos kopš brīža, kad 2025. gada jūlijā viņi tika pamanīti vakariņu randiņā Kanādā. Oktobrī abi publiski kopā atzīmēja Trudo dzimšanas dienu, bet decembrī Perija savā “Instagram” kontā jau oficiāli apliecināja attiecības. Tiek norādīts, ka attiecības starp bijušo politiķi un popzvaigzni attīstījušās strauji, neskatoties uz to, ka Trudo ar šķirto sievu Sofiju Greguāru ir trīs bērni, bet Perijai ar bijušo partneri Orlando Blūmu ir meita.
Tagad internetā plaši izplatījušās baumas, ka dziedātāja gaida dvīņus no Trudo. Tomēr cilvēki no viņu tuvākā loka steidza šīs runas noliegt.
“Daily Mail” ziņoja, ka baumas par Perijas grūtniecību ar vismaz vienu bērnu sākās 2026. gada februārī, pēc tam kad viņa tika pamanīta Kalifornijā kopā ar Trudo, tērpusies kleitā ar garām piedurknēm, kas nosedza augumu, un šķita cenšamies piesegt vēderu.
“Nesen izskanējušas baumas, ka Keitija ir stāvoklī, taču tā nav taisnība,” sacīja avots. “Viņa nav pret to noskaņota, taču šobrīd abi vienkārši izbauda eiforisko medusmēneša posmu un kopā bauda dzīvi ar bērniem, kas viņiem jau ir no iepriekšējām attiecībām.”
Džastins Trudo un Keitija Perija attiecību sākumā, iespējams, centās tās saglabāt diskrētas, taču kopš brīža, kad apstiprināja, ka ir kopā, romāns attīstās ļoti strauji. Pāris pagaidām vēl nav nopietni runājis par saderināšanos vai laulību, tomēr Perija neesot pret domu par vēl vienu bērnu.
“Tas nav galvenais iemesls, kāpēc viņa nav stāvoklī, taču Keitija arī vēlētos iziet cauri gaidāmajai koncertturnejai ar pēc iespējas mazāku stresu un bez bažām, kas nāk līdz ar jaunas dzīvības laišanu pasaulē,” teica avots.
Pati Perija publiski neko nav teikusi par bērna laišanu pasaulē kopā ar Trudo. Tomēr 2022. gadā, kad viņa vēl bija kopā ar Orlando Blūmu, viņa šo tēmu pieminēja. Toreiz, kad dziedātāja uzstājās Lasvegasas rezidencē, Perija runāja par iespēju laist pasaulē vēl vienu bērnu kopā ar filmas “Karību jūras pirāti” aktieri. “Es esmu Vegasā, un es nevaru nospēlēt šo šovu ar kaut ko vēderā, it īpaši ar cilvēku,” viņa toreiz sacīja.
Trudo personīgais viedoklis par bērnu kopā ar dziedātāju nav skaidrs.