Vai Keitija Perija sauc Džastinu Trudo par labāku mīļāko nekā Orlando Blūmu?
Runā, ka Keitija Perija ir līdz ausīm iemīlējusies Džastinā Trudo. Saskaņā ar portāla "RadarOnline" ziņām, dziedātāja un viņas jaunais partneris esot pilnīgi apmāti viens ar otru.
Kāds avots pat apgalvojis, ka Perija esot dēvējusi Kanādas politiķi par savu līdz šim labāko mīļāko. “Keitija nemaz īpaši neslēpj, cik izcils mīlnieks ir Džastins,” paskaidrojis paziņa.
“Viņa saka, ka abi sader kopā nevainojami — viņš esot bezgalīgi šarmants, un viņa intelekts Perijai esot ārkārtīgi vilinošs, tāpat kā mierīgā attieksme un bagātīgā dzīves pieredze,” teikts turpinājumā.
Avots piebildis, ka Perijas apmātība ar Trudo nelīdzinoties nekam, ko viņas draugi jebkad iepriekš būtu redzējuši. “Keitija šajās attiecībās jūtas kā pasakā — viņa nevar no šī vīrieša atrauties. Neviens neatceras, ka viņa būtu bijusi tik apburta arī ar Orlando,” teikts avota stāstītajā, atsaucoties uz viņas bijušo līgavaini aktieri Orlando Blūmu.
Iepriekš tika ziņots, ka romāns attīstās ļoti strauji. “Šīs attiecības jau ir kļuvušas diezgan nopietnas un nepārprotami virzās tādā virzienā,” pirms kāda laika atklāja kāds cits anonīms avots.
Savukārt Kanādas politiku pārstāvošs cilvēks dalījās: “Viņi ir īsts pāris un satiekas tik bieži, cik vien iespējams.”
